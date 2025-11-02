El número de peticionarios de asilo cae en Alemania tras las políticas restrictivas de Merz

El endurecimiento de la política migratoria y de acogida del Gobierno que dirige el canciller federal, el conservador Friedrich Merz, está conduciendo a un apreciable ... retroceso de la solicitudes de asilo en Alemania. El número de peticionarios registró en octubre una caída del 55% frente al mismo mes del pasado año, según informaciones del Ministerio federal de Interior.

«Nuestro giro en política migratoria funciona», afirma el titular de dicho ministerio, el socialcristiano bávaro Alexander Dobrindt, en declaraciones al dominical 'Bild am Sonntag'. Dobrindt subraya que eso sucede debido a que los atractivos del sistema alemán de acogida se han reducido apreciablemente, a la vez que anunció un impulso a las expulsiones y deportaciones.

Entre tanto, destacados políticos conservadores exigen del ministro federal de Exteriores, el cristianodemócrata Johann Wadephul, que abra el camino para el retorno del millón de sirios que recibieron asilo en este país durante la guerra civil en el suyo. «Es absolutamente necesario y correcto» llegar a acuerdos con las autoridades de Damasco para acelerar ese proceso, dijo Dobrindt.

El ministro federal de Interior quiere priorizar la expulsión de Alemania y deportación a Siria de delincuentes condenados y militantes de organizaciones y grupos extremistas. También el secretario general de la Unión Socialcristiana (CSU), Martin Huber, exige una «estrategia de retorno para ciudadanos sirios» ante el hecho de que ha finalizado la guerra civil en su país.

Sin embargo, Wadephul se mostró recientemente escéptico hacia el retorno de los refugiados sirios acogidos por Alemania, debido fundamentalmente a la extensa destrucción de muchas de sus ciudades y pueblos por la guerra. «A corto plazo no pueden regresar» , dijo Wadephul tras una reciente visita a Siria ante el alcance de una destrucción que dijo no haber visto nunca antes.

A la hora de reducir el número de refugiados en Alemania, el Gobierno federal ha abierto contactos incluso con el régimen talibán en Kabul a pesar de que las relaciones diplomáticas con Afganistán se encuentran en suspenso desde que los musulmanes extremistas recuperaran el poder hace ya cuatro años. Sus representantes se encuentran ya en Alemania.

Acuerdo inminente

Recientemente se supo desde Bonn que el consulado general afgano allí ha sido tomado por los talibanes. Ya en verano, el Ministerio de Exteriores en Berlín acreditó por primera vez a dos representantes del régimen talibán, mientras muchos de los diplomáticos anteriores tuvieron que solicitar asilo. Además, representantes del Ministerio de Interior han visitado Kabul.

Alexander Dobrindt anunció hace tres semanas que el Gobierno germano negocia con el régimen islamista en Kabul, que reprime drásticamente a mujeres y niñas, un acuerdo para la deportación de delincuentes y el retorno de ciudadanos a Afganistán. «Contamos con un acuerdo inminente para deportar también en vuelos regulares a personas a Afganistán», afirmó entonces.

Pese a las críticas de organizaciones de derechos humanos, el político conservador bávaro también estaría dispuesto a viajar a Kabul «si fuera necesario llegar a acuerdos para repatriar a Afganistán a los delincuentes más peligrosos de Alemania», afirmó el ministro del Interior. Haría «todo lo posible para que esto funcione con Afganistán, y lo mismo intentaré con Siria», añadió.

Desde que los talibanes recuperaron el poder en el verano de 2021, Alemania ha deportado dos veces a delincuentes a Afganistán. El primer vuelo tuvo lugar en agosto de 2024, bajo el entonces Gobierno de coalición, y el segundo a mediados de julio de 2025, bajo la nueva coalición entre conservadores y socialdemócratas. Ambas operaciones fueron facilitadas por las autoridades de Catar, que actuaron de mediadoras entre Berlín y Kabul.