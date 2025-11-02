La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Friedrich Merz, durante una reciente rueda de prensa al término de una asamblea europea. EP

El número de peticionarios de asilo cae en Alemania tras las políticas restrictivas de Merz

Los conservadores quieren abrir el camino para el retorno de los sirios a su país mientras Berlín negocia directamente con los talibanes la repatriación de delincuentes afganos

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:00

Comenta

El endurecimiento de la política migratoria y de acogida del Gobierno que dirige el canciller federal, el conservador Friedrich Merz, está conduciendo a un apreciable ... retroceso de la solicitudes de asilo en Alemania. El número de peticionarios registró en octubre una caída del 55% frente al mismo mes del pasado año, según informaciones del Ministerio federal de Interior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran a un hombre muerto en un contenedor de reciclaje de ropa en Las Torres de Cotillas
  2. 2 Duino paraliza otra vez la venta del Cartagena a Arribas y la afición explota: «Basta ya»
  3. 3 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  4. 4 Herida grave una mujer atropellada en Murcia
  5. 5 Menos afluencia de visitantes por el Día de Todos los Santos en los cementerios de Murcia
  6. 6 Las amenazas que destaparon el crimen de la nave de Librilla: «Así os muráis hoy mejor que mañana»
  7. 7 Tres heridos en un accidente frontal en la carretera de La Palma a Torre Pacheco
  8. 8 El TSJ ratifica que la UPCT vulneró el derecho al honor del investigador José Matías Peñas
  9. 9

    El agujero de la asistencia sanitaria a pacientes de otras comunidades en la Región de Murcia: 29 millones en tres años
  10. 10 Apagan durante la madrugada un incendio en un sótano de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El número de peticionarios de asilo cae en Alemania tras las políticas restrictivas de Merz

El número de peticionarios de asilo cae en Alemania tras las políticas restrictivas de Merz