Kallas afirma que el éxito de la reunión de Budapest depende de la participación de Ucrania y la UE

Tan solo un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump enfriara las posibilidades de entregar misiles Tomahawk a Ucrania y de pedirle a ... Kiev que entregue el territorio ocupado del Donbas a Rusia, la Unión Europea (UE) ha arropado al líder ucraniano Volodímir Zelenski. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha insistido en que «la presión tiene que ser sobre el agresor: Rusia» y que el encuentro del presidente ruso, Vladímir Putin, y Trump «no logrará nada, si Ucrania y la UE no participan».

La Alta Representante de Exteriores del bloque comunitario ha sido una de las voces más fuertes contra Moscú desde el inicio de la invasión rusa, hace ya más de tres años. Durante el encuentro de ministros de Exteriores de este lunes en Luxemburgo, Kallas insistió en que «no debemos olvidar que Rusia es el agresor y Ucrania la víctima; y que poner presión sobre Kiev no es el enfoque adecuado». Para la política estonia, esta táctica no es la adecuada para preservar la seguridad internacional, ya que «invita a usar la agresión en otro lugar». «Si sólo nos rendimos ante Rusia y Moscú logra lo que quiere, veremos más situaciones como esta. Lo hemos visto a lo largo de la historia», ha reflexionado.

Por ello, ha insistido en que la estrategia de la UE de poner presión al Kremlin -con rondas de sanciones y el fin de la compra del gas ruso- es la vía adecuada para poner fin a la guerra. «Si Moscú quisiera poner fin a la guerra, lo haría hoy mismo», ha argumentado. Desde el inicio de la agresión a Ucrania, la economía se ha resentido y las sanciones europeas han comenzado a pasar factura al país. «Creo que estamos sobreestimando el poder de Rusia y minimizando el nuestro», ha defendido Kallas, unas palabras que se parecen a las declaraciones recientes del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que invitaba «a no tomar demasiado en serio a los rusos».

Sin embargo, la UE mantendrá su apoyo a la integridad territorial de Ucrania. «Si renunciamos a ese territorio (el Donbas), da un mensaje de que puede usar la fuerza contra sus vecinos (....). Debemos defender nuestros valores y principios y mantener la presión sobre Rusia», ha concluido Kallas.