La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. EFE

Kallas afirma que el éxito de la reunión de Budapest depende de la participación de Ucrania y la UE

Insiste en que la presión tiene que ser contra Rusia y no contra Kiev, «la víctima de la agresión» y que ceder territorio sólo hará que Putin «vuelva a usar la fuerza» en el futuro

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:05

Comenta

Tan solo un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump enfriara las posibilidades de entregar misiles Tomahawk a Ucrania y de pedirle a ... Kiev que entregue el territorio ocupado del Donbas a Rusia, la Unión Europea (UE) ha arropado al líder ucraniano Volodímir Zelenski. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha insistido en que «la presión tiene que ser sobre el agresor: Rusia» y que el encuentro del presidente ruso, Vladímir Putin, y Trump «no logrará nada, si Ucrania y la UE no participan».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  2. 2

    Bronca total en el Enrique Roca tras otra derrota del Real Murcia
  3. 3

    Reactivan la restauración del palacete de Saavedra Fajardo de Murcia tras dos años de atasco
  4. 4

    El Seprona saca a la luz balsas de purines sin cubrir cerca de ramblas del Mar Menor
  5. 5

    Los accionistas minoritarios de Soltec preparan demandas tras hundirse el valor de su inversión
  6. 6 Retenciones kilométricas en las autovías A-7 y A-30 a la altura de Murcia
  7. 7 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 20 al 24 de octubre en la Región de Murcia
  8. 8

    El anuncio de la salida de Luján anima las quinielas al Rectorado de la Universidad de Murcia
  9. 9 La VII Carrera de Empresas baña de color las calles de Murcia
  10. 10

    Grupos mafiosos encuentran en la Región de Murcia su refugio para escapar del control policial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Kallas afirma que el éxito de la reunión de Budapest depende de la participación de Ucrania y la UE

Kallas afirma que el éxito de la reunión de Budapest depende de la participación de Ucrania y la UE