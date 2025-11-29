La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yermak camina detrás de Zelenski en una visita al frente. AFP

El jefe de gabinete de Zelenski destituido por corrupción anuncia su marcha al frente para luchar contra Rusia

Andriy Yermak defiende su «inocencia» mientras el presidente ucraniano envía al asesor de Seguridad Rustem Umerov a negociar con EE UU un «final digno de la guerra» que ve cercano

M. Pérez

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:32

Comenta

«Voy al frente y estoy preparado para cualquier represalia». El exjefe de gabinete del presidente de Ucrania anunció su intención de sumarse a una ... brigada militar para combatir a los rusos en unas declaraciones efectuadas a 'The New York Post' horas después de ser destituido bajo sospechas de corrupción. Andriy Yermak aprovechó para defenderse de cualquier posible acusación –aún no ha sido imputado formalmente de delito alguno– y aseguró que es «una persona honesta y decente. Me repugna toda la inmundicia dirigida a mí, y me repugna aún más la falta de apoyo de quienes saben la verdad», añadió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere enamora a La Arrixaca: «Si mi país tuviera otro presidente, podríamos aprender mucho de la sanidad de España»
  2. 2 El truco de un ingeniero químico para evitar el mal olor de los desagües: «Lo más efectivo»
  3. 3 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 28 de noviembre de 2025
  4. 4 Bolaños se lleva en Murcia un duro rapapolvo de los jueces
  5. 5 Richard Gere, una estrella para proyectar la Navidad de Murcia al cielo
  6. 6

    El comandante del S-81 tras su primera misión OTAN: «Hemos hecho cosas con este submarino que no me esperaba»
  7. 7 Encuentran dentro de un agujero a un hombre que había desaparecido en Cartagena
  8. 8

    Apuñalan en prisión a la pareja de la herida en el tiroteo del barrio cartagenero de Lo Campano
  9. 9

    El PP propone multas de hasta 45.000 euros por agredir al personal sanitario en la Región de Murcia
  10. 10

    Ron de Molina de Segura y el primer licor del mundo con pimentón picante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El jefe de gabinete de Zelenski destituido por corrupción anuncia su marcha al frente para luchar contra Rusia

El jefe de gabinete de Zelenski destituido por corrupción anuncia su marcha al frente para luchar contra Rusia