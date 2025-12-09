Trump ve a Europa como un grupo de «naciones en decadencia» dirigido por líderes «débiles»

El presidente Donald Trump considera a Europa como un grupo de naciones «en decadencia» dirigidas por líderes «débiles». Así lo expresa en una entrevista publicada ... en 'Politico', el poderoso medio estadounidense de referencia internacional, donde el líder republicano se despacha a gusto y sella su menosprecio sobre el histórico aliado de Estados Unidos. «Creo que Europa no sabe qué hacer», apostilla Trump en una reafirmación del dibujo que él hace del liderazgo de la UE, errático y «en mala dirección».

La entrevista cierra la particular trilogía del presidente sobre su desencanto europeo. Primero dio por buena la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, publicada el 5 de diciembre y en la que se advierte de un «desvanecimiento civilizacional» del Viejo Continente, que será «irreconocible dentro de veinte años o menos» y en que algunos países ya no resultan lo «suficientemente sólidos» en materia económica y militar como para «seguir siendo aliados fiables».

Tres días más tarde, Trump volvió a referirse en términos despectivos sobre Europa en una charla en la Casa Blanca. Adolece de «falta de confianza», va por el «mal» camino y ya no es una potencia consistente.

En 'Político', el turno es para los políticos de la UE, «débiles» y con deseos de ser «políticamente correctos», lo que les «debilita» todavía más. Trump tiene un dilema con la migración y lo expone sin ambages: es, a su juicio, el principal problema del continente porque «no está controlada ni examinada» y los gobiernos «están permitiendo que la gente entre sin control ni supervisión», lo que desembocará en «Estados no viables»..

Lla expulsión inmediata de aquellos que ingresaron en territorio de la UE «ilegalmente» es su principal receta para evitar el desmoronamiento del bloque comunitario. «Su política de inmigración es un desastre. Nosotros tuvimos un desastre en ciernes, pero yo estaba decidido a detenerlo», destaca sobre su estrategia de arrestos y deportaciones.

Hay capitales como París y Londres que le merecen toda su desaprobación y naciones como Hungría y Polonia, cuyas políticas de limitación de estos flujos de población le resultan satisfactorias. «Hungría realmente ha acertado con la inmigración porque no permite la entrada a nadie en su país y Polonia también ha hecho un muy buen trabajo en ese aspecto», subraya el inquilino de la Casa Blanca, en un claro aliento populista. Dice que volvería a apoyar a Viktor Obán en unas elecciones llegado el caso.

El nulo aprecio del dirigente norteamericano a los líderes europeos queda plasmado también en las soluciones a la guerra de Ucrania. Mientras el presidente de este país, Volodímir Zelenski, ha recalado este martes en Roma como continuación de la gira para cosechar apoyos iniciada con los máximos mandatarios de Francia, el Reino Unido y Alemania, Trump desdeña las aportaciones de todos ellos con una frase: «Hablan, pero no producen, y la guerra continúa y continúa».

Para Zelenski también tiene un mensaje. Le recomienda convocar elecciones, una idea que el ruso Vladímir Putin ya ha dejado caer al reiterar que no concede al actual presidente ucraniano «legitimidad» precisamente por no haber convocado comicios. «Hace mucho que no hay elecciones. Hablan de democracia, pero llega un punto en que ya no es una democracia», apostilla Trump sobre Zelenski, quien ha negado que piense ceder territorio a Moscú y amenaza con devolver el plan de paz norteamericano a un callejón sin salida.