El fiscal especial Mueller presenta su informe sobre la trama rusa tras dos años de investigación El documento entregado por Mueller al fiscal general de EE UU. / Reuters No ha habido indicios de si Trump o miembros de su familia o sus exasesores de campaña estuvieron implicados en acuerdos con Rusia u obstrucción de la justicia COLPISA / AFP Sábado, 23 marzo 2019, 11:34

El fiscal especial Robert Mueller ha presentado este sábado al fiscal general de Estados Unidos su informe sobre la investigación de dos años acerca de la intromisión rusa en las elecciones estadounidenses de 2016, una pesquisa que el presidente Donald Trump considera una «caza de brujas».

El contenido del informe es confidencial, pero en una carta al Congreso el fiscal general, Bill Barr, ha expresado que podría resumir sus «principales» conclusiones «este fin de semana».

No ha habido indicios de si Trump o miembros de su familia o sus exasesores de campaña estuvieron implicados en acuerdos con Rusia u obstrucción de la justicia, dos de los principales focos de la pesquisa que ha ensombrecido la administración Trump.

En su carta, Barr ha dicho a los legisladores que consultaría con su adjunto, el vicefiscal general Rod Rosenstein, y con Mueller para determinar qué otras partes del informe se pueden entregar al Congreso y al público. «Sigo comprometido con la mayor transparencia posible, y los mantendré informados sobre el estado de mi revisión«, ha escrito Barr.

Sin «anticipo» para Trump

En tanto, Peter Carr, portavoz de Robert Mueller, ha dicho que la misión del fiscal especial concluirá «en los próximos días». Pero los principales líderes demócratas exigen que se publique el informe completo de Mueller sin un «anticipo» para Trump. «Es imperativo que Barr haga público el informe completo y proporcione su documentación subyacente y sus conclusiones al Congreso», han dicho en una declaración conjunta la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer.

Barr «no debe dar al presidente Trump, a sus abogados ni a su personal ningún 'anticipo' de los hallazgos o evidencia del fiscal especial Mueller, y no se debe permitir que la Casa Blanca interfiera en las decisiones sobre qué partes de esos hallazgos o evidencia se publica», han añadido.

Jerry Nadler, presidente demócrata de la comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, que recibirá el resumen de Barr, ha comentado, a su vez, que «la necesidad de una confianza pública en el estado de derecho debe ser la prioridad».

Los presidentes de otros cinco comités se unieron a Nadler en una declaración que pidió la publicación del informe «sin demora», así como de las pruebas descubiertas durante la investigación. Esos llamados fueron repetidos por los aspirantes demócratas a la presidencia, incluida la senadora Elizabeth Warren, quien instó a Barr a divulgar el informe «ahora».

Un secretismo poco común

La investigación sobre una posible colusión entre la campaña de Trump y los rusos se inició después de que el FBI observara decenas de contactos inexplicables. Después de que Trump despidiera al jefe del FBI James Comey la pesquisa fue encomendada a Mueller como fiscal independiente.

La presentación del informe de Mueller tiene lugar después de semanas de intensa especulación sobre si el fiscal especial, un exdirector del FBI que mantuvo un absoluto bajo perfil mientras avanzó la pesquisa, presentaría o no acusaciones o pruebas que respaldasen una destitución de Trump.

Un alto funcionario del Departamento de Justicia dijo a medios estadounidenses el viernes que el equipo de Mueller no preveía recomendar nuevas inculpaciones.

El equipo de Mueller, que trabajó en un secretismo poco común, presentó cargos contra una treintena de personas y empresas. Entre ellos, hay 25 rusos y seis excolaboradores de Trump: Paul Manafort, Rick Gates, Michael Flynn, Michael Cohen, George Papadopoulos y Roger Stone. Cinco fueron condenados por varios delitos, pero ninguno ha sido acusado de conspiración en acuerdo con los rusos.

«Una caza de brujas ilegal»

Trump ha negado desde el principio cualquier colusión entre su campaña electoral y Moscú, criticando duramente la investigación como una «caza de brujas ilegal» dirigida por un equipo de investigadores parciales.

La Casa Blanca saludó el viernes la entrega del informe, esperado desde hace semanas, y expresó su deseo de que el proceso «siga su curso». «Las próximas etapas corresponden al fiscal general (Bill) Barr y deseamos que el proceso siga su curso», dijo la portavoz de Trump, Sarah Sanders, en un comunicado. «La Casa Blanca no ha recibido el informe aún, ni ha sido informada de su contenido», agregó.

Antes del viernes, Trump redobló su campaña para socavar la percepción de la opinión pública sobre Mueller, al cuestionar que «un hombre que no obtuvo ningún voto» escribiera un informe sobre él. «La gente no lo aceptará», dijo. «Durante dos años hemos pasado por esta tontería, porque no hay colusión con Rusia. Y no hay obstrucción».