Detenido un hombre que apuñaló a once clientes en un Walmart en Míchigan

Un hombre de 42 años ha sido detenido por la Policía de Míchigan, acusado del apuñalamiento de once clientes dentro de un establecimiento Walmart. El ... individuo actuó, al parecer, de modo compulsivo y atacó a sus víctimas tras elegirlas de manera aleatoria. Seis de los heridos se encuentran muy graves.

El atentado ha tomado ya una derivada política después de que Laura Loomer, una activista de ultraderecha muy afín a Donald Trump, acusara a la inmigración ilegal de sembrar la violencia en Estados Unidos. Aunque la identidad del agresor no ha sido desvelada, la expolítica de 32 años, que en 2020 se presentó por las filas republicanas para un escaño por Florida y resultó derrotada, se ha preguntado en las redes sociales sobre «cuántas posibilidades» pueden existir de que el atacante «sea musulman».

Loomer se aprovecha de un tuit lanzado por alguien en internet con esa insinuación y en una delirante publicación asegura que Michigan «ha sido devastado por invasores islámicos» que antes han «arruinado ciudades mayoritariamente europeas» donde, según su extraña visión, la devastación es visible en las «mujeres con burkas y el hedor del shawarma». Los demócratas y organizaciones de derechos civiles han condenado sus palabras. Las reacciones en contra de sus comentarios la tachan de »incendiaria«.

Los hechos ocurrieron en un comercio en Traverse City, en el municipio de Gardfield, durante la tarde del sábado mientras decenas de ciudadanos realizaban sus compras. El agresor eligió una tienda de alimentación y farmacia en vez de un gran complejo comercial situado a pocos metros. Entró, deambuló por el local, abrió una navaja plegable y empezó a asestar navajazos en las inmediaciones de las cajas. La Policía cree que actuó solo y fue detenido por un policía con la ayuda de un grupo de clientes que logró desarmarlo.

Varios testigos declararon que durante los escasos minutos que se polongó el ataque hubo una sucesión de gritos y «caos», con decenas de personas corriendo entre los pasillos de comida en plena huida. El agresor, según las mismas fuentes, caminaba a paso apresurado de una sección a otra, sin rumbo aparente, mientas apuñalaba a unos clientes y a otros simplemente los empujaba o los derribaba al suelo.

Los pasillos y estanterías mostraban abundantes regueros de sangre. Entre los heridos hay seis hombres y cinco mujeres. «Fueron unos momentos espantosos», comentó una mujer a un medio estadounidense. Otra cliente recuerda que el hombre la miró y corrió hacia ella antes de desviarse por otro pasillo. «Creo que perderle de vista y no saber dónde estaba me dio más miedo que cuando me perseguía», explicaba a 'The New York Times'.

El sospechoso, del que no se ha facilitado la identidad aunque se cree que es un residente de Gardfield, se empleó con enorme agresividad. Seis de sus víctimas se encuentran en estado crítico y otras cinco permanecen ingresadas en el hospital en situación grave. La gran cantidad de heridos hizo que el hospital tuviera que llamar a médicos y personal de urgencia que estaba libre de fin de semana. La oficina del sheriff señaló que, según las primeras indagaciones, ninguno de los heridos estaba «predeterminado»; es decir, fueron elegidos al azar.

La gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer, calificó el apuñalamiento como una «horrible noticia. Acompañamos a las víctimas y a la comunidad, que se encuentra conmocionada por este brutal acto de violencia», señaló en X. El sheriff de Grand Traverse, Michael D. Shea, constató que los apuñalamientos masivos son «muy poco comunes» en un país repleto de armas de fuego donde los atentados de esta naturaleza se hacen con revólveres y rifles de asalto. El portavoz destacó que la ciudad, de unos 16.000 habitantes, es «muy tranquila» y que el atacante tampoco tenía antecedentes. «Sin embargo, ninguna zona es inmune», agregó, antes de pedir a la población que «esté alerta».

Uno de los ataques con arma blanca más recientes ocurrió en 2022 en la Universidad de Idaho cuando un joven llamado Bryan Kohberger recorrió el campus y mató a cuatro estudiantes a navajazos. Kohberger fue condenado este miércoles pasado a cadena perpetua.