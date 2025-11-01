La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump y Xi Jinping se saludan en el foro asiático. EFE

Xi, ensalzado en Asia como defensor del orden internacional en ausencia de Trump

El líder chino llama a alcanzar una «globalización inclusiva» y propone la creación de una agencia internacional para regular la inteligencia artificial

Jaime Santirso

Gyeongju. Enviado especial

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:10

Comenta

La inesperada ausencia de Donald Trump ha convertido a Xi Jinping en el protagonista indiscutible del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), clausurado este ... sábado en la ciudad surcoreana de Gyeongju. Un episodio que ilustra a la perfección la dinámica imperante en la geopolítica global desde que el presidente estadounidense regresó a la Casa Blanca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro terremotos se dejan sentir en varios municipios de la Región de Murcia
  2. 2 Desmantelan el punto de droga «más activo» de Torre Pacheco: un clan familiar que traficaba con cocaína
  3. 3 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Molina de Segura
  4. 4 Polémica por la colocación de carteles en los nichos del cementerio de Ceutí para reclamar el pago de tasas
  5. 5

    Desentierran una gran galería abovedada y «monumental» bajo las gradas del Anfiteatro Romano de Cartagena
  6. 6 Las amenazas que destaparon el crimen de la nave de Librilla: «Así os muráis hoy mejor que mañana»
  7. 7 Arde una furgoneta en la pedanía de Cobatillas, en Murcia
  8. 8 Come junto a unos leones en Murcia: el restaurante que te transporta a la sabana africana
  9. 9 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 31 de octubre de 2025
  10. 10 Belmonte, Breis y Sívori se despiden de la plantilla del Efesé

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Xi, ensalzado en Asia como defensor del orden internacional en ausencia de Trump

Xi, ensalzado en Asia como defensor del orden internacional en ausencia de Trump