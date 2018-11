Todo preparado para el día de la locura consumista china FOTOLIA En su décima edición, y la última con Jack Ma al frente de Alibaba, el Día de los Solteros batirá todos los récords ZIGOR ALDAMA Corresponsal. Shangái Sábado, 10 noviembre 2018, 02:07

Es difícil encontrar a alguien en China que no tenga algún producto en su 'carrito' de las plataformas Taobao o Tmall a la espera de ser adquirido este domingo con un jugoso descuento. Porque Alibaba, la mayor empresa de comercio electrónico del mundo, celebra la décima edición del Día de los Solteros, jornada en la que el gigante asiático guarda la hoz y el martillo en el cajón para participar en la mayor orgía consumista del planeta. El año pasado, se vendieron productos por 23.000 millones de euros, más que el Black Friday y el Cyber Monday juntos. Y todo hace pensar que este año ese récord se supere con la facilidad de anteriores ediciones.

No en vano, las estadísticas marean: en el ciberespacio participarán 180.000 marcas con millones de productos rebajados, y a ellas se sumarán en el mundo real 200.000 tiendas de barrio de la red Ling Shou Tong, 50.000 establecimientos integrados en Koubei, 500 hipermercados de las cadenas Hema y RT Mart, y 222 tiendas de muebles Easyhome. El evento comenzará este sábado por la tarde con un espectáculo por todo lo alto: una interminable serie de actuaciones, en las que no faltarán estrellas de la talla de Miranda Kerr, en el gigantesco Mercedes-Benz Arena de Shanghái.

Además, el acontecimiento será global gracias a la participación de Aliexpress -el portal internacional de productos de consumo- y Lazada -la rama de Alibaba en el sudeste asiático-. Incluso El Corte Inglés ha abierto una tienda temporal en uno de sus centros de Madrid para facilitar el acceso de sus clientes al complejo ecosistema del gigante chino, donde los consumidores hacen lo imposible por conseguir cupones de descuento adicionales que se obtienen de formas peregrinas.

La de este domingo será una edición especial porque el Día de los Solteros cumple una década, pero también porque será la última de Jack Ma al frente de la empresa que fundó y que ha convertido en una de las pocas tecnológicas chinas capaces de rivalizar con sus homólogas estadounidenses. Y se juega mucho este año, porque, a diferencia de otros, las acciones en Bolsa no pasan por su mejor momento y, entre el estruendo de los tambores de guerra comercial entre China y Estados Unidos, Alibaba tiene que demostrar que aún no ha tocado techo.

Un modelo «insostenible»

Pero eso es, precisamente, lo que preocupa a los ecologistas. De hecho, el grupo Green Initiatives incluso ha puesto en marcha una campaña llamada 'Enough Already' (Ya Basta) para concienciar sobre lo «insostenible» que resulta este modelo. Por un lado, los activistas advierten a los usuarios de que muchas de las ofertas no son tan atractivas, ya que los comerciantes suelen subir los precios en los días anteriores para que no caiga su beneficio; y por otro lado, la jornada tiene un elevado precio medioambiental.

El año pasado, solo durante el 11 de noviembre, en China se generaron 812 millones de paquetes, unas 160.000 toneladas de cartón y plástico que en su mayoría no se reciclan. A eso hay que sumar las emisiones nocivas de los millones de mensajeros que transportan todas estas mercancías, y el riesgo físico y psicológico que sufren durante los días siguientes. Desde Green Initiatives afirman que aumentan los accidentes mortales entre este colectivo, y que la presión que sufren es especialmente peligrosa. En países como Tailandia, diferentes organizaciones han lanzado otras advertencias: cuidado con fraudes y falsificaciones.