El presidente Javier Milei ha revalidado la confianza de la ciudadanía con más margen de lo esperado. Reuters

Argentina, bien... ¿o te cuento?

La contundente victoria de Javier Milei en las últimas elecciones y los avances en materia económica dibujan un escenario optimista que no concuerda con el pesimismo que impera en las calles

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:09

La magnitud de la victoria que Javier Milei ha cosechado en las últimas elecciones -logró un 41% de los votos- ha sorprendido a todos. Sobre ... todo en la provincia de Buenos Aires, donde hace solo dos meses había perdido frente al peronismo por 14 puntos». Juan Germano, analista político y director de Isonomía Consultores, explica a este diario la principal razón de ese giro en Argentina: «La ciudadanía ha decidido darle un voto de confianza al presidente porque ha logrado reducir la inflación, tal y como había prometido. Cuando llegó a la presidencia, ese era el principal problema de la gente, pero ha ido cayendo en la lista de prioridades y ahora preocupan otras cosas, como el poder de compra, la inseguridad o la educación. Muchos creen que, si ha logrado solucionar un asunto que llevaba una década enquistado, merece una segunda oportunidad».

