Una clarinetista es liberada tras pasar 45 días en prisión por criticar a Nicolás Maduro La madre de Karen denuncia la situación de su hiija. / EFE Karen Palacios fue encarcelada por denunciar en Twitter su expulsión de la Orquesta Filarmónica por pertenecer a la oposición EFE Caracas Miércoles, 17 julio 2019, 11:13

La clarinetista venezolana Karen Palacios, detenida por publicar un tuit criticando el Gobierno de Nicolás Maduro, fue excarcelada este martes tras permanecer 45 días en una celda del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Caracas. Un juez decretó la libertad de la arrestada el pasado 18 de junio, pero la orden de liberación no llegó a cumplirse.

El Foro Penal, una organización no gubernamental que lidera la defensa de los considerados «presos políticos» venezolanos, dio a conocer la liberación de la joven a través de un vídeo publicado en Twitter en el que se ve a Karen Palacios abrazando a sus familiaers a la salida del centro penitenciario de mujeres.

Alfredo Romero, director del foro compartió la noticia con el resto de usuarios a las 23:20 horas de este martes, juanto a los hastags #KarenPalacios y #AbrazoDeLibertad.

Judith Pérez, la madre de la clarinetista, declaró este lunes en una rueda de prensa que la orden de excarcelación de su hija, emitida el pasado 18 de junio, no se había llevado a cabo.La mujer relató que Karen fue detenida el 1 de junio después de denunciar en Twitter su expulsión de la Filarmónica de Caracas por su posición política, añadiendo que el mismo día de la detención los funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se hicieron pasar por profesores de la orquesta.

La joven de 25 años fue acusada de «instigación pública» tras denunciar el pasado 26 de mayo en Twitter su situación personal laboral. «Llevo aproximadamente 3 meses tocando el clarinete en la Orquesta Filarmónica, esperando un contrato que me habían ofrecido para presentar una de mis audiciones y quedarme como trabajadora fija», ha señalado Karen. «A día de hoy, después de la novena función de 'Popol Vuh' me han comunicadoq ue mi contrato ha sido rechazado porque he firmado en contra del régimen», ha añadido.

Tras su liberación, la clarinetista ha publicado varios tuits agradeciendo a los internautas el apoyo que le han ofrecido durante estos 45 largos días.

Gracias a todos los que se han hecho voceros de las injusticias que pasan en este país... Nunca debemos mantener preso lo que nos afecta, mucho menos lo que nos afecta de manera injustificada



@martinoticiashttps://t.co/prigykVdtE Karen Palacios (@KrenClarinet) 28 de mayo de 2019

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, ha informado este martes, a través del canal de noticias Globovisión, de que la joven Karen Palacios quedará bajo régimen de presentación, por lo que deberá acudir a los tribunales una vez al mes.