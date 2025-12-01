El conservador Nasry Asfura, favorito de Trump, lidera el recuento electoral en Honduras

En un complejo escrutinio electoral, lento, pletórico de tensiones entre los candidatos, el conservador Nasry Asfura encabeza el recuento de votos posterior a las elecciones ... en Honduras. Con un 34,25% de las papeletas revisadas, el Consejo Nacional Electoral ha informado esta madrugada que el candidato del Partido Nacional se impone con un 40,6% de apoyos frente a sus directos rivales: el político centro-liberal Salvador Nasralla, con el 38,7% de papeletas, y el representante de la izquierda Rixi Moncada (19,6%).

Aunque todavía es muy pronto para determinar al ganador de los comicios, el hecho de que la mayoría de los apoyos los copen dos aspirantes de tinte más conservador apunta a un cambio de ciclo en el Gobierno de Honduras tras el mandato de Xiomara Castro.

Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación, se descuelga cada vez más a medida que avanza el recuento. La difícil situación de la economía y la inseguridad en un país que vive bajo el estado de excepción parecen haber pesado de manera muy decisiva en la opinión de los hondureños, aparte de la influencia estadounidense, que también ha sido muy notable en esta cita con las urnas.

La disputa queda ahora entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Los dos son de la apetencia de Estados Unidos, pero sobre todo lo es Asfura. A su contrincante, ingeniero y periodista de larga trayectoria en la televisión nacional, Donald Trump lo ha llegado a llamar «casi comunista». De hecho, Nasralla hizo bandera durante la campaña electoral de su respaldo al mandatario estadounidense, pero éste le mostró su absoluto rechazo. Le disgustan los antecedentes del dirigente centro-liberal. Nasralla fue vicepresidente de Xiomara Castro antes de romper con ella en 2024 y promover su propia candidatura.

Mientras la fuerza aeronaval de EE UU permanece desplegada frente a las costas de Venezuela, el líder republicano expresó esta semana su preferencia por Nasry Asfura e incluso anunció que el país centroamericano podrá verse beneficiado por la ayuda de EE UU en caso de una victoria de la derecha, «Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura», remachó Trump en un mensaje donde dejaba claro su repudio a una posible Honduras de izquierdas que él compara con Cuba, Nicaragua o Venezuela.

El Partido Nacional ya estuvo al frente del Ejecutivo entre 2010 y 2022. Ese año, las denuncias de corrupción y supuesta vinculación con el narcotráfico acabaron con su poder y llevaron al expresidente Juan Orlando Hernández al banquillo de los acusados en un tribunal de Nueva York. Hernández lidero el Ejecutivo entre 2014 y 2022. Una investigación descubrió sus conexiones con las redes de la droga. Sentenciado a 45 años de cárcel por facilitar el envío de 500 toneladas de cocaína a EE UU, Trump anunció esta semana pasada que piensa indultarle en breve, a la par que expresaba su preferencia electoral por el heredero del partido, Asfura. Lo curioso y contradictorio de todo el caso es que el inquilino de la Casa Blanca asegura mantener este apoyo como parte de su campaña contra el imperio del narcotráfico en Latinoamérica.

La promesa de obtener beneficios de EE UU puede haber tenido una influencia elevada en una población considerada la más pobre del hemisferio. La economía afronta una deuda multimillonaria, una inflación de casi el 5% y un crecimiento moderado. El 60% de las familias viven en situación de pobreza y los hondureños sitúan además el crimen y la corrupción política como otras de sus máximas preocupaciones.

«Debemos luchar por tener buenas relaciones con Estados Unidos», ha manifestado Asfura durante la campaña electoral, convencido de que un vinculo así favorecerá a los compatriotas que viven en EE UU y consolidará el envío de remesas, el dinero que los migrantes envían a sus familias y que forma parte indispensable de la subsistencia hondureña. No obstante, el candidato ha querido desprenderse de cualquier sospecha de que su campaña se ve manejada desde la Casa Blanca y de la decisión de Trump de indultar al expresidente Orlando. Asfura, de 67 años, es un empresario de la construcción y exalcalde de Tegucigalpa que se ufana de conocer el «estado de todas carreteras del país».

En cualquier caso, su triunfo no está asegurado. Su principal rival·del Partido Liberal confía en el recuento de las papeletas en algunos de sus principales feudos para cobrar ventaja. La distancia con Asfura es de solo dos puntos y queda un 60% del escrutinio por realizarse. Es el cuarto intento de Nasralla de alcanzar la presidencia del país.

En total han votado en estos comicios 6,5 millones de ciudadanos. Según la comisión electoral, la alta participación obligó a mantener abiertos lnos colegios más allá del horario oficial debido a las largas filas de electores. La consejera presidenta de la comisión, Ana Paola Hall, ha destacado el «civismo» de esta llamada a las urnas y ha ordenado a todas las juntas electorales que permanezcan en los centros de votación hasta que culmine completamente el recuento de «forma transparente». Se trata de evitar cualquier atisbo de fraude electoral, una sospecha muy presente durante toda la campaña.

La persona que salga elegida sucederá a Xiomara Castro a partir del 27 de enero de 2026. En estos comicios también se eligen a tres vicepresidentes, 128 diputados al Parlamento local, otros 20 a la Cámaral Centroamericana y 298 corporaciones municipales.

Sea cual fuera el resultado, EE UU sigue empeñado en hacer suyas estas elecciones. La congresista republicana María Elvira Salazar ha dicho este lunes que «la izquierda comunista ha sido aplastada en Honduras». «Mientras se siguen contando los votos, una cosa ya es clara: el pueblo hondureño rechazó contundentemente el socialismo y decidió unirse al sueño de un continente libre, próspero y democrático», ha declarado en la red social X. Su alegato es muy parecido al del presidente argentino, Javier Milei, quien el domingo defendió que Asfura es el «candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda».