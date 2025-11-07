La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Albert García (2d) y Ginés Huertas (3d) junto a representantes de Volkswagen Vehículos Comerciales. G. H.
Especial automoción

La cúpula de Volkswagen Vehículos Comerciales refuerza la marca en la Región de Murcia

EFQ

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:03

Las instalaciones de VW Huertas Motor en Murcia y Cartagena acogieron recientemente la visita de Albert García, Director General de Volkswagen Vehículos Comerciales España, quien encabezó una delegación institucional con el objetivo de reforzar la presencia y estrategia de la marca en la Región de Murcia.

Durante la jornada, García pudo conocer en detalle los planes de desarrollo y crecimiento de los concesionarios oficiales, así como los proyectos que han posicionado a VW Huertas Motor como referente en atención al cliente, servicio posventa y soluciones de movilidad para profesionales y empresas. Junto a él estuvieron también Borja Barenys, director nacional de Ventas; Josep María Fauri, retail sales senior manager; Josep Maria Llauradó Sales, Area Manager; Ginés Huertas, director general de Grupo Huertas; Enrique Ferrer, gerente de VW Huertas Motor; y Bruno Olivença, director comercial del concesionario.

El encuentro permitió profundizar en la visión compartida sobre el futuro del sector, con especial atención a la sostenibilidad, la electrificación y la digitalización, pilares estratégicos para Volkswagen Vehículos Comerciales y en los que VW Huertas Motor destaca por su clara apuesta y evolución.

La visita supuso un impulso para la colaboración entre ambas entidades, reafirmando el compromiso de seguir ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades de los profesionales de la Región de Murcia y avanzando hacia una movilidad más eficiente, moderna y sostenible.

