La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los asistentes tuvieron la oportunidad de contemplar el vehículo desde diferentes perspectivas. Volkswagen H.M
Especial automoción

Volkswagen Huertas Motor celebra la llegada del nuevo T-Roc

Los concesionarios oficiales de la firma, ubicados en Murcia y Cartagena, organizaron una velada festiva dedicada al renovado SUV compacto

EFQ

Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:21

Los concesionarios de Volkswagen Huertas Motor en Murcia y Cartagena dieron la bienvenida el pasado jueves 27 de noviembre al nuevo modelo T-Roc, uno de los más especiales de la marca alemana, con la celebración del evento 'T-Night'.

La cita reunió en ambos casos a clientes, colaboradores y amantes del motor en sus instalaciones. Tanto en el espacio de Murcia, ubicado en la avenida Juan Carlos I, 47, como en el de Cartagena, en la avenida Juan Carlos I, 92, hubo música en directo a cargo de un DJ, una playlist creada expresamente para el evento y un cóctel exclusivo para los invitados.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de contemplar el vehículo desde diferentes perspectivas, conocer sus novedades técnicas y recibir explicaciones detalladas por parte del equipo comercial y técnico de ambos concesionarios.

Este tipo de eventos reafirman la apuesta de Huertas Motor por situar al cliente en el centro de la experiencia. La T-Night permitió al público no solo conocerlo, sino que lo experimentaran en un entorno pensado para conectar con los valores de diseño, innovación y deportividad que caracterizan a este modelo.

Un salto adelante en la gama

La actualización del T-Roc supone un salto notable en diseño, tecnología y, especialmente, en mecánicas: incorpora de serie motores eTSI Mild-Hybrid con etiqueta ECO, una ventaja en un segmento que en España representa el 26% del mercado y donde el 60% de las ventas corresponde a la movilidad ECO.

Este Volkswagen cuenta con una carrocería totalmente renovada, un maletero de 475 litros y una aerodinámica optimizada, lo que reduce consumos y mejora el confort. Por otro lado, amplía su tamaño 12 centímetros, ofreciendo mayor habitabilidad.

A nivel tecnológico incorpora sistemas antes reservados a gamas superiores: IQ.Light Matrix LED, Head-Up Display, visión 360º, Driving Experience Control con mando giratorio y pantalla OLED, e infotainment 4.0 con pantallas de hasta 12,9 pulgadas.

El resultado es un SUV más completo y competitivo. Desde su debut en 2017 y tras el restyling de 2021, supera ya los dos millones de unidades vendidas, consolidándose como pieza clave de la marca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 27 de noviembre de 2025
  2. 2 El estratosférico precio del desayuno de este bar enciende las redes sociales: «Un robo a mano armada»
  3. 3

    El incendio en el Santa Lucía evidencia el incumplimiento de la Ley Antitabaco en los hospitales de la Región de Murcia
  4. 4 El truco de un ingeniero químico para evitar el mal olor de los desagües: «Lo más efectivo»
  5. 5

    El comandante del S-81 tras su primera misión OTAN: «Hemos hecho cosas con este submarino que no me esperaba»
  6. 6

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  7. 7 Cambios en el tráfico de Murcia por el encendido del árbol de Navidad: estas son las vías afectadas
  8. 8 Richard Gere enamora a La Arrixaca: «Si mi país tuviera otro presidente, podríamos aprender mucho de la sanidad de España»
  9. 9 Una estrella para proyectar la Navidad de Murcia al cielo
  10. 10 La Lotería Nacional reparte premios en dos municipios de la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Volkswagen Huertas Motor celebra la llegada del nuevo T-Roc

Volkswagen Huertas Motor celebra la llegada del nuevo T-Roc