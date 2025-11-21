Toyota Labasa, presente en la Bienvenida Universitaria de la UCAM

EFQ Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:43 Compartir

Toyota Labasa, concesionario oficial de la firma en la Región de Murcia, ha participado el pasado miércoles y jueves en la Bienvenida Universitaria de la UCAM, un evento clave para el inicio de curso que reúne cada año a miles de estudiantes. La marca, patrocinadora oficial del UCAM CB, ha acompañado a la institución en estas jornadas festivas con actividades, juegos y un atractivo sorteo para la comunidad universitaria.

Durante ambos días, los asistentes han podido conocer de cerca los modelos electrificados de la marca, como el RAV4 Plug-in, o el C-HR Plug-in, el innovador SUV híbrido enchufable que destaca por su diseño vanguardista, su sistema híbrido de última generación y su capacidad para circular en modo 100% eléctrico en el día a día, combinando eficiencia, confort y tecnología avanzada.

El espacio ha incluido además una canasta de baloncesto para que los estudiantes pudieran demostrar su puntería y participar en un sorteo exclusivo: una camiseta oficial del UCAM CB firmada por toda la plantilla. Una actividad pensada para acercar el deporte y la marca a los jóvenes, reforzando el vínculo con el club universitario al que el concesionario apoya como patrocinador.

La presencia de Toyota en la Bienvenida Universitaria ha reflejado su interés por conectar con la comunidad joven y apoyar iniciativas que fomentan la vida universitaria y el deporte. Un punto de encuentro perfecto que ha permitido descubrir las novedades de la marca y disfrutar de un ambiente dinámico y participativo.