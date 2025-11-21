Ginés Huertas presenta un mes de oportunidades en SEAT y CUPRA

EFQ Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:31 Compartir

Gines Huertas, concesionario oficial de SEAT y CUPRA en la Región de Murcia, celebra durante todo el mes de noviembre una campaña especial de 'Black Friday' que se convierte en una ocasión privilegiada para quienes desean renovar su vehículo con condiciones exclusivas. .

Durante este periodo, los clientes disponen de descuentos únicos, promociones específicas para estas fechas y una amplia selección de vehículos con entrega inmediata, lo que permite acceder a modelos sin esperas y con ventajas que no se repiten el resto del año.

La campaña engloba una gran variedad de modelos en 'stock', desde vehículos urbanos hasta alternativas híbridas y SUV deportivos, para adaptarse a diferentes estilos de conducción. Entre ellos destaca el SEAT Arona, uno de los SUV urbanos más vendidos por su diseño moderno, su eficiencia y su versatilidad en el día a día.

También sobresale el León híbrido enchufable, que combina movilidad eléctrica para trayectos diarios con la autonomía del motor de combustión, ofreciendo etiqueta CERO y un equipamiento tecnológico de primer nivel.

En el segmento deportivo, la marca CUPRA incorpora en esta campaña el modelo Terramar, un SUV con un diseño afilado y una propuesta mecánica orientada a quienes buscan emociones al volante. Su estética innovadora y su avanzada conectividad hacen de él un modelo llamado a convertirse en un referente dentro de la marca.

Los clientes interesados pueden informarse y beneficiarse de estas condiciones especiales en cualquiera de los concesionarios SEAT en Espinardo, Cartagena, San Javier y Lorca, y en los Cupra Garage de Espinardo, Atalayas, Cartagena y Lorca.