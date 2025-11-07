La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Momento de la la presentación del nuevo esapcio. Carmen Saura / EFQ
Especial automoción

Ginés Huertas Cervantes presenta sus renovadas instalaciones, CUPRA y SEAT

El concesionario estrena un entorno moderno y vanguardista que refuerza la presencia de ambas marcas en la Región de Murcia

EFQ

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:59

Ginés Huertas Cervantes ha celebrado esta semana la presentación de las nuevas instalaciones de su concesionario en Espinardo, recientemente renovadas, con el objetivo de ofrecer un espacio más moderno, tecnológico y orientado a la experiencia del cliente.

El nuevo diseño representa el inicio de una etapa en la que CUPRA y SEAT compartirán protagonismo bajo un mismo techo, en un entorno que combina innovación y sostenibilidad.

«Este momento representa mucho más que una renovación estética: simboliza una transformación profunda. Durante años, este concesionario ha sido referente en Espinardo bajo la marca SEAT, y hoy damos un paso adelante incorporando CUPRA, una firma que representa pasión, diseño y tecnología de vanguardia», ha señalado Antonio Nicolás, gerente de Ginés Huertas Cervantes durante su intervención.

El nuevo espacio ha sido concebido como un entorno vanguardista y emocional, alineado con la identidad de la firma CUPRA, donde diseño, tecnología y experiencia se fusionan para ofrecer un trato personalizado. Con zonas diferenciadas y un interiorismo más conectado con las tendencias actuales, las instalaciones reflejan su espíritu dinámico y refuerzan la cercanía con quienes confían en ella.

Por su parte, SEAT mantiene su presencia en Espinardo con un espacio renovado que refleja su evolución y su compromiso con la movilidad práctica y accesible. Además, próximamente iniciará la comercialización de los modelos Ibiza y Arona, que llegan con un diseño actualizado y mejoras tecnológicas.

Con esta remodelación, CUPRA afianza su expansión en la Región de Murcia, donde ya cuenta con presencia en Cartagena y Lorca. La marca, que sigue creciendo en el mercado nacional, acaba de presentar el modelo Raval, un vehículo 100% eléctrico que encarna su espíritu urbano, rebelde y comprometido con la movilidad sostenible.

Eficiencia e innovación responsable

Las instalaciones de este establecimiento han sido diseñadas bajo criterios de eficiencia energética y sostenibilidad. Gracias a la instalación de paneles solares y otras medidas medioambientales, obtuvo el pasado mes la certificación goTOzero Medalla de Oro otorgada por SEAT, S.A., que distingue a los concesionarios más comprometidos en este ámbito.

El rediseño de Ginés Huertas Cervantes simboliza la unión entre tradición y vanguardia, entre el legado de SEAT y la energía innovadora de CUPRA. Un lugar donde diseño, tecnología y sostenibilidad se encuentran para ofrecer una nueva forma de disfrutar de la automoción.

Te puede interesar

