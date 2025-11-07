Ginés Huertas Cervantes presenta sus renovadas instalaciones, CUPRA y SEAT

EFQ Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:59 Compartir

Ginés Huertas Cervantes ha celebrado esta semana la presentación de las nuevas instalaciones de su concesionario en Espinardo, recientemente renovadas, con el objetivo de ofrecer un espacio más moderno, tecnológico y orientado a la experiencia del cliente.

El nuevo diseño representa el inicio de una etapa en la que CUPRA y SEAT compartirán protagonismo bajo un mismo techo, en un entorno que combina innovación y sostenibilidad.

«Este momento representa mucho más que una renovación estética: simboliza una transformación profunda. Durante años, este concesionario ha sido referente en Espinardo bajo la marca SEAT, y hoy damos un paso adelante incorporando CUPRA, una firma que representa pasión, diseño y tecnología de vanguardia», ha señalado Antonio Nicolás, gerente de Ginés Huertas Cervantes durante su intervención.

El nuevo espacio ha sido concebido como un entorno vanguardista y emocional, alineado con la identidad de la firma CUPRA, donde diseño, tecnología y experiencia se fusionan para ofrecer un trato personalizado. Con zonas diferenciadas y un interiorismo más conectado con las tendencias actuales, las instalaciones reflejan su espíritu dinámico y refuerzan la cercanía con quienes confían en ella.

Por su parte, SEAT mantiene su presencia en Espinardo con un espacio renovado que refleja su evolución y su compromiso con la movilidad práctica y accesible. Además, próximamente iniciará la comercialización de los modelos Ibiza y Arona, que llegan con un diseño actualizado y mejoras tecnológicas.

Con esta remodelación, CUPRA afianza su expansión en la Región de Murcia, donde ya cuenta con presencia en Cartagena y Lorca. La marca, que sigue creciendo en el mercado nacional, acaba de presentar el modelo Raval, un vehículo 100% eléctrico que encarna su espíritu urbano, rebelde y comprometido con la movilidad sostenible.

Eficiencia e innovación responsable

Las instalaciones de este establecimiento han sido diseñadas bajo criterios de eficiencia energética y sostenibilidad. Gracias a la instalación de paneles solares y otras medidas medioambientales, obtuvo el pasado mes la certificación goTOzero Medalla de Oro otorgada por SEAT, S.A., que distingue a los concesionarios más comprometidos en este ámbito.

El rediseño de Ginés Huertas Cervantes simboliza la unión entre tradición y vanguardia, entre el legado de SEAT y la energía innovadora de CUPRA. Un lugar donde diseño, tecnología y sostenibilidad se encuentran para ofrecer una nueva forma de disfrutar de la automoción.