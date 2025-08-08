Mercedes-Benz celebra cinco años marcando el camino en vehículos híbridos enchufables La marca crece en el mercado español, donde ya ha alcanzado las 7.753 unidades vendidas en lo que va de año

Desde que Mercedes-Benz lanzara en 2020 el Clase A 250 e, su primer modelo híbrido enchufable de nueva generación, la firma alemana no ha dejado de marcar el rumbo en la electrificación del automóvil.

Cinco años después, sigue liderando las ventas del segmento de los vehículos híbridos enchufables, con más de 7.700 unidades matriculadas solo en lo que va de este año en España, y con una oferta cada vez más completa, eficiente y sofisticada.

Una trayectoria que también tiene su reflejo en nuestra Región, gracias al impulso de sus concesionarios oficiales Dimovil y AutoClasse que han contribuido de forma decisiva a acercar los nuevos modelos a los conductores con una oferta cada vez más amplía de la tecnología PHEV en sus instalaciones.

El éxito de la firma se traduce en una estrategia tecnológica única por la que ofrece híbridos enchufables tanto en motorización de gasolina como diésel, lo que le permite adaptarse a distintos perfiles de usuario y usos. Modelos como el SUV GLC —el más vendido en este segmento— combinan potencia, autonomía eléctrica y una experiencia de conducción premium.

En ambos espacios de la marca se puede encontrar toda su gama híbrida: desde compactos como el Clase A y el CLA, pasando por SUV como el GLA y el GLC, hasta berlinas ejecutivas como el Clase C. Y para los que buscan sensaciones más deportivas, los modelos Mercedes-AMG incorporan versiones híbridas enchufables como el C 63 S E PERFORMANCE con una potencia de 680 caballos.

Asesoramiento y compromiso para avanzar hacia la sostenibilidad

Con el respaldo de Dimovil y AutoClasse, la empresa automotriz ha consolidado en la Región un modelo de movilidad que combina eficiencia energética, altas prestaciones y diseño vanguardista.

Estos concesionarios no solo ofrecen la gama completa de híbridos enchufables, sino también asesoramiento personalizado, servicios de postventa especializados y facilidades de financiación adaptadas al nuevo paradigma eléctrico.

Sumario: El SUV GLC, en versión híbrida, gasolina o diésel, es hoy el más vendido