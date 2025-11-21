La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

G. H.
Especial automoción

Hyundai Huertas Móvil mostrará en Ifepa la versatilidad de toda su gama seminueva

EFQ

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:38

Hyundai Huertas Móvil estará presente en el 40º Salón del Automóvil, el evento dedicado al motor que se celebrará en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, del 28 al 30 de noviembre, y que reúne cada año a miles de visitantes interesados en conocer las últimas propuestas del sector.

En este escenario, la firma acudirá con una propuesta centrada en la variedad y en acercar al público modelos actuales y bien equipados. En su espacio, los visitantes podrán descubrir una selección de seminuevos que abarca distintas formas de moverse: desde los urbanos más manejables hasta los SUV de mayor capacidad.

La muestra incluye unidades del i10 e i20, pensados para quienes buscan comodidad y eficiencia en ciudad. También estarán el Bayon, que refuerza el segmento crossover, y el Santa Fe, un SUV de carácter familiar orientado a quienes necesitan más espacio y comodidad. La gama Tucson estará presente en sus versiones gasolina, híbrida e híbrida enchufable, lo que permite comparar distintas alternativas según las preferencias de conducción. A ellas se suman las tres variantes del Kona: gasolina, microhíbrido y eléctrico. Este último llegará en una única unidad, disponible con una oferta especialmente destacada durante los días de feria.

Quienes se acerquen al stand y soliciten información o una oferta personalizada podrán llevarse además un lanyard exclusivo de Huertas Móvil como detalle.

Las condiciones especiales solo estarán vigentes del 28 al 30 de noviembre, convirtiendo esta edición de Ifepa en una buena oportunidad para quienes buscan un seminuevo Hyundai en perfecto estado y con las garantías oficiales.

