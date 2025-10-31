La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Entrega de los vehículos a los alumnos. GH
Grupo Huertas impulsa la movilidad sostenible en el programa CEO University

El grupo automovilístico se convierte en 'mobility partner' de la iniciativa formativa aportando vehículos híbridos y eléctricos para estudiantes

EFQ

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:31

Grupo Huertas se ha convertido en 'mobility partner' del programa CEO University, un plan que conecta a directivos y estudiantes universitarios para fomentar la formación empresarial y el talento joven en la Región de Murcia.

La colaboración facilitará la movilidad de los alumnos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) que participan en esta iniciativa, hasta Murcia –sede del programa– mediante la cesión de vehículos eléctricos e híbridos.

La movilidad sostenible como protagonista

A lo largo del curso, se sumarán otras marcas del grupo como Volkswagen, Mercedes-Benz, Cupra, Skoda, Toyota, Hyundai y MG, todas ellas con versiones sostenibles, que permitirán a los estudiantes poner en práctica un modelo de conducción eficiente basado en la sostenibilidad, la innovación y la eficiencia energética.

Con su participación en el programa, Grupo Huertas aporta su experiencia en movilidad sostenible y su apuesta por la innovación, acercando al alumnado la realidad del sector y demostrando que la formación de futuros líderes puede avanzar de la mano de la sostenibilidad y la responsabilidad empresarial.

