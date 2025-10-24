Audi Huertas Motor renueva su apoyo al fútbol base murciano

El concesionario refuerza, por cuarta vez, su alianza con la Federación de Fútbol de la Región de Murcia a través del programa 'Jugamos Todos', que promueve la inclusión, la salud y los valores del deporte

El Puerto de Cartagena acogió la presentación de los balones oficiales de fútbol y fútbol sala de la Federación de Fútbol de la Región (FFRM) para la temporada 2025-2026, en un acto que reunió a autoridades, representantes de clubes y del ámbito empresarial. Audi Huertas Motor, del Grupo Huertas, renueva por cuarta temporada consecutiva su patrocinio del balón oficial, consolidando su apuesta por el impulso del deporte base y el fomento de los valores que transmite el fútbol: esfuerzo, compañerismo, respeto e integración.

El proyecto facilita la entrega gratuita de miles de balones a los clubes federados y se extiende también, dentro del programa 'Jugamos Todos', a centros educativos, asociaciones y ONG, promoviendo la salud física y mental, la inclusión social y la igualdad a través del deporte.

Durante el evento, el director general del Grupo Huertas, Ginés Huertas, subrayó que este patrocinio «representa mucho más que una colaboración: es una forma de apoyar el deporte base, de impulsar el trabajo de cantera y de compartir los valores del fútbol, que también forman parte del ADN de nuestra empresa».

El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo; el director general de Deportes, Fran Sánchez; y el presidente de la FFRM, José Miguel Monje, junto a representantes de clubes como Jimbee Cartagena, FC Cartagena y STV Roldán.

Durante la jornada, Audi Huertas Motor aprovechó además para mostrar una selección de sus modelos híbridos y eléctricos, entre ellos el nuevo Q3 e-hybrid, Q5 e-hybrid, A5 e-hybrid, Q8 TFSIe y el Q4 e-tron 100% eléctrico, reflejo del avance tecnológico y la apuesta de la marca por la innovación.