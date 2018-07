La viral carta de una compañera de universidad de Sara Carbonero: «Es todo lo que yo no soy» «Su vida le ha ido muchísimo mejor que la mía» LA VERDAD Lunes, 23 julio 2018, 12:02

María Jiménez, excompañera de Sara Carbonero en la Universidad Complutense de Madrid, ha compartido una amarga reflexión sobre la vida de la periodista en 'Tribus Ocultas', un portal de Atresmedia donde se habla de cultura urbana.

«No mentiré cuando digo que no ha sido hasta que he cumplido los 34 años cuando me he dado cuenta de cuan distintas pueden ser las trayectorias de dos personas que compartieron pupitre en la universidad. Aunque yo terminé la carrera y ella no, lo cierto es que su vida le ha ido muchísimo mejor que la mía», escribía María Jiménez en su carta, donde además continuaba explicando que fue durante un paseo por Gran Vía cuando comenzó a reflexionar al ver un gran anuncio publicitario de Sara Carbonero colgando de un edificio: «Estaba estupenda, delgadísima y presumiendo de pelazo».

«¿Por qué ella y no yo? ¿Qué paso dio Sara que yo no di o viceversa?», se pregunta la compañera de Sara Carbonero, que además apuntaba: «Cuando miro atrás y repaso mi vida, solo veo saltos de trabajo en trabajo por la maldita crisis, clases de inglés para intentar no quedarme atrás con el maldito (y demandado) bilingüismo, mudanzas en busca de un alquiler asequible, relaciones sentimentales fallidas y auténticos malabarismos para llegar a fin de mes».

Finalmente, María Jiménez explica que se siente «agotada» aunque no haya hecho ni la mitad de lo que ha conseguido su excompañera de periodismo. «'Pocahontas' la apodaron desde primero de carrera los que no tenían el placer de ser de su círculo de amigos. Su pelo largo y lacio, su tez morena, sus ojazos y su esbelta silueta hicieron fácil la elección de su mote. Yo nunca supe el mío, aunque quizás nunca tuve. Yo no dejo sin respiración a una clase entera ni ilumino una habitación con mi presencia. Tampoco cubrí un Mundial de Fútbol ni me besó mi novio delante de toda España tras ganar la Copa del Mundo», explicaba la periodista durante su reflexión, donde terminaba matizando: «Sara es todo lo que yo no soy».