Thomas Markle habla sobre la relación con su hija: «Quizás sería más fácil para Meghan si yo muriera» El padre de Meghan Markle ha expresado sus deseos de reconciliarse con su hija LA VERDAD Lunes, 30 julio 2018, 13:39

Meghan Markle está viviendo toda una odisea debido a las grandes polémicas que genera su padre cada vez que hace unas declaraciones. Así, con motivo de que la Duquesa de Sussex cumplirá años el próximo 4 de agosto, Thomas Markle ha expresado sus deseos de poder contactar con su hija. «Quiero enviarle una tarjeta. Pero si le mando una tarjeta de cumpleaños al Palacio de Kensington o donde esté viviendo ahora, será una más y probablemente nunca la vea», explicaba el padre de Meghan durante una entrevista para el 'Daily Mail'.

Además, parece que la Casa Real Británica habría cortado cualquier forma de comunicación entre la mujer del príncipe Harry y su padre, obligando a Thomas Markle a no tener ningún tipo información sobre su hija tras protagonizar su última polémica: «Me ha cortado por completo. Solía tener un número de teléfono para sus ayudantes personales en el Palacio, pero después de mis palabras críticas sobre cómo la Familia Real ha cambiado a Meghan, lo han cortado. Esos números están desconectados y no tengo manera de contactar con mi hija».

Finalmente, Thomas Markle ha conmovido a muchas personas con unas tristes palabras en las que explica sus más sinceros deseos de reconciliarse con su hija. «Quizás sería más fácil para Meghan si yo muriera. Todo el mundo mostraría su simpatía hacia ella. Sin embargo, espero que nos reconciliemos porque odiaría morirme sin hablar con Meghan de nuevo», terminaba explicando Thomas.