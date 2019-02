Telecinco fulmina a su presentador de los deportes: «Ha sido un palo muy duro» El Comercio Le han despedido tras 22 años al frente de la información deportiva en Mediaset LA VERDAD Lunes, 4 febrero 2019, 13:16

Jesús María Pascual, quien ha trabajado durante 22 años en los deportes de Mediaset, dejará de trabajar para la cadena. Lo ha anunciado hoy mismo el propio presentador después de que la empresa le comunicara su despido.

«Hoy precisamente se cumplen 22 años desde que empecé a trabajar en Mediaset (entonces era solo Tele5). Ayer Mediaset me comunicó que no cuenta más conmigo», relató en su cuenta de Twitter. Jesús ha confesado que ha sido «un palo muy duro» para él.

Así daba la noticia el histórico rostro de los deportes de Telecinco: «hace tiempo que no escribo nada por aquí y reaparezco para contaros algo nada agradable. Hoy precisamente se cumplen 22 años desde que empecé a trabajar en Mediaset (entonces era solo Tele5). Ayer Mediaset me comunicó que no cuenta más conmigo. No voy a negar que ha sido un palo muy duro, pero no hay más remedio que seguir adelante».

Por otra parte ha asegurado que «en todas las cosas malas también hay aspectos buenos y es saberse querido y respetado por tus compañeros y algunos jefes. El grupo humano que Mediaset tiene en deportes, tanto en Telecinco como en Cuatro es excepcional y espero que sepan valorarlo».

También ha dejado un recado para sus ya exjefes: «las personas no pueden ser tratadas como números en un balance. Su capacidad de trabajo es infinita por muchas dificultades que se encuentren en su camino».

A partir de hoy, Jesús espera «nuevas aventuras profesionales relacionadas con mis dos pasiones: el periodismo y la historia».