La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce AFP

Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce tras dos años juntos

La cantante y el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs han anunciando su enlace en las redes sociales

C.P.S

Martes, 26 de agosto 2025, 19:43

La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, han anunciaron este martes su compromiso tras dos años de relación. Lo han hecho en una publicación conjunta en Instagram.

«Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se casan», reza el texto publcado por la pareja -junto con fotos que muestran a Kelce proponiéndole matrimonio a la artista-.

La noticia se produce tras meses de rumores y apariciones públicas juntos. De esta forma, la relación entre la estrella del pop y el deportista da un paso más.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un tripulante de un velero tras ser rescatado del agua en Lo Pagán
  2. 2

    Hacienda empieza a ingresar 4.000 euros de media a miles de mutualistas jubilados
  3. 3 Bañistas de una playa de los Alcázares capturan a un hombre que huía de la Policía Local
  4. 4 Una discoteca de Murcia y otra de Torrevieja, nominadas al ranking de los 100 mejores clubs del mundo
  5. 5

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  6. 6

    La alta temperatura del Mediterráneo aboca a la Región de Murcia a un otoño de riesgo por dana: «Los cauces y avisos tienen que estar listos»
  7. 7 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  8. 8 Cuatro encapuchados asaltan una casa en San Javier y golpean al dueño
  9. 9 Viva Suecia homenajeará a la tierra que les ha permitido «cumplir su sueño» en el pregón de la Feria de Murcia
  10. 10 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce tras dos años juntos

Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce tras dos años juntos