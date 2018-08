El romance de Sofía Suescun con Jesús Oviedo de 'Gemeliers' El cantante ha confirmado la supuesta relación en el programa 'Sálvame' LA VERDAD Jueves, 2 agosto 2018, 10:26

Si Sofía Suescun no había generado suficiente polémica con su fracaso amoroso con Alejandro Albalá y sus continuas bromas sobre un supuesto embarazo, ahora la ganadora de 'Gran Hermano 16' se ha visto envuelta en un nuevo debate en el que se rumorea que ha tenido un romance con Jesús Oviedo, integrante del grupo 'Gemeliers'.

Así, aunque Sofía Suescun habría negado rotundamente que estas informaciones sean ciertas, ha sido el mismo Jesús Oviedo el que, durante una llamada telefónica con el programa 'Sálvame', confirmaba que en septiembre del año pasado tuvieron varios encuentros que fueron más allá de la amistad.

⚔️ Una publicación compartida de jesus oviedo (@jesus_gmlrs) el 30 May, 2018 a las 12:37 PDT

«Si algo se ha dicho, mentira no es», explica el integrante de 'Gemeliers', que además añade que hasta que Sofía no se decida a confirmar esas informaciones él no va a adelantar absolutamente nada: «hasta que ella no se pronuncie no digo nada».

Finalmente, era Sofía Suescun la que declaraba también en el mismo programa que toda esta situación, que ella insiste en que es mentira, ya «le cansa».