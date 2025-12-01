Rodolfo Sancho reaparece con un nuevo proyecto bajo el brazo

Joaquina Dueñas Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:32 Comenta Compartir

Rodolfo Sancho ha vuelto a ponerse ante las cámaras. Esta vez por su participación en un nuevo proyecto audiovisual de ficción junto a la actriz Toni Acosta. Ha sido durante el Atresplayer Day celebrado en Las Palmas de Gran Canaria este fin de semana, en el que la plataforma ha presentado sus próximos estrenos y novedades. El actor ha anunciado su incorporación a 'Trazos ocultos', un nuevo thriller producido por Buendía Estudios Canarias y participado por Atresmedia que promete «emoción, intriga y suspense» en torno a una vida aparentemente perfecta que se desmorona.

Entusiasmado con el proyecto, Sancho ha subrayado la complejidad psicológica de los personajes de la trama y ha puesto de relieve una ilusionante coincidencia: «Empezamos a grabar el 14 de enero que es mi cumpleaños. Mejor regalo que eso no se puede tener».

En 'Trazos ocultos', la protagonista, Toni Acosta, encarna a una restauradora que vive en Santa Cruz de Tenerife junto a su marido, un piloto con el que tiene una hija adolescente. Todo en su vida parece perfecto hasta que viaja a la otra punta de la isla por motivos laborales y ve a su marido en una zona de fiesta frecuentada por turistas. Ese mismo día, él le dice por teléfono que está en Túnez. Comienza así una secuencia de mentiras y secretos que harán tambalear la vida de la mujer.

Durante la presentación de la nueva ficción también se ha anunciado el estreno de la segunda temporada de 'Entre tierras' el próximo marzo. Una serie a cuyo elenco se ha sumado Sancho. «¡Estoy en racha!», ha expresado sobre la buena salud de su carrera profesional junto al presentador Roberto Leal, maestro de ceremonias del evento.

Volcado en su trabajo, el actor ha evitado posar para los periodistas con lo que ha podido esquivar cualquier pregunta sobre la evolución del caso de su hijo Daniel que permanece en prisión en Tailandia condenado a cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta mientras espera que se resuelva el recurso presentado por su defensa.

Ingresado en la cárcel de Surat Thani, considerada una de las más peligrosas del país asiático, se encuentra en régimen de aislamiento, a pesar de lo que el pasado 28 de octubre hizo una misteriosa publicación en su perfil de Instagram: un vídeo de unas jóvenes rezando en una ceremonia tradicional en homenaje a la madre del rey de Tailandia, la reina Sirikit Kitiyakorn, que había fallecido cuatro días antes.

La publicación, que pilló de sorpresa incluso a la familia de Daniel, desató todo tipo de especulaciones. Parece que el hijo del actor habría pedido a uno de los funcionarios del centro penitenciario que subiera el vídeo a su perfil. Dado que el rey de Tailandia es la única persona con capacidad para otorgarle el indulto, desde 'El programa de Ana Rosa' plantearon que el cántico tuviera por objeto favorecer la indulgencia. Denominado 'Adoración de las Tres Joyas', en referencia a los tres pilares del budismo, Buda (el maestro), Dharma (las enseñanzas) y Sangha (el pueblo), el rezo cantado es una señal de luto y respeto hacia el mandatario asiático.

Tras la detención de Daniel, Rodolfo Sancho volcó todos sus esfuerzos físicos, mentales y económicos en proporcionar a su hijo la mejor defensa posible, aparcando el resto de su vida. Tras la condena a cadena perpetua un año después del arresto, el actor ha retomado su actividad profesional sin perder la esperanza que su hijo pueda regresar a España más pronto que tarde tras la resolución del recurso de apelación.