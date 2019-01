El 'rey' de la república Bilal, de 19 años, ha seducido a la audiencia gala con su voz aterciopelada y una coreografía pop. Su inspiración reconocida es Beyoncé. / afp 'Roi', el título de la canción que representará a Francia en Eurovisión, le va como anillo al dedo al artista que le pone voz: Bilal Hassani, acosado en las redes por reaccionarios homófobos y xenófobos a los que se presta a dar «combate» siendo «yo mismo» PAULA ROSAS Miércoles, 30 enero 2019, 12:38

Recibió más de 1.500 mensajes de odio e incluso amenazas de muerte en las redes sociales y él, lejos de hundirse, decidió transformar toda esa violencia en un canto a la diversidad y a la confianza en uno mismo. De ahí salió 'Roi' (rey), la canción que representará a Francia en el próximo festival de Eurovisión y con la que Bilal Hassani, de tan solo 19 años, hace frente a los reaccionarios intolerantes que intentan reducirlo a «un árabe con peluca».

Bilal, que en los últimos días se aventuraba ya como favorito, fue seleccionado el fin de semana por los telespectadores de 'Destino Eurovisión' para viajar a Tel Aviv el 18 de mayo. Con una melena rubio platino y gafas de montura dorada, el joven seducía a la audiencia con su voz aterciopelada y una contenida coreografía pop. Pero la auténtica fuerza de 'Roi' radica en su letra: «Yo soy yo, y sé que siempre lo seré. Soy libre e invento mi vida. No me preguntes quién soy. Soy el mismo desde que era pequeño y a pesar de las miradas y los consejos, lloro, salgo y río. Me encasillas y quieres que sea como tú. No sigo los códigos y eso molesta mucho y, al final, no me puedes juzgar. Así que déjame que vuele». En su vídeo musical se intercalan imágenes de su infancia, que muestran a Bilal con sus padres y hermanos, cantando, bailando, en sus cumpleaños, en viajes, haciendo la tarea. La infancia normal de un niño feliz.

Personal - Nacido en París en 1999, se dio a conocer en la música gracias a programas como 'The Voice Kids'. - Se reivindica como 'queer' (extraño) y dice que «por que me ponga pelucas o me maquille no me voy a convertir en mujer. Soy un hombre». - Es un símbolo para jóvenes homosexuales de origen magrebí «que no pueden expresar quiénes son dentro sus familias».

Eurofan confeso desde que tenía 9 años, Hassani se dio a conocer por programas como 'The Voice Kids', donde participó en 2015 para interpretar otro éxito eurovisivo, 'Rise like a Phoenix', de Conchita Wurst, con el que el austríaco había ganado el festival el año anterior. Bilal, parisino de origen marroquí, fue poco a poco creando su personaje a través de su canal de YouTube, que hoy cuenta con más de 800.000 abonados y donde se ha convertido en un fenómeno adolescente. Con sus pelucas de colores, lo mismo cuelga en las redes versiones de éxitos del pop como 'The shape of you', de Ed Sheeran, o temas de la rapera francesa Aya Nakamura, como trucos de maquillaje o confesiones sobre su vida. Todo de forma humorística, despreocupada, intercalando expresiones en inglés y actitudes propias de las divas del pop. Confiesa que Beyoncé es su gran inspiración.

Pero, a medida que su popularidad ha ido creciendo, también lo han hecho los mensajes de odio en las redes sociales. Especialmente después de que el joven asegurara en uno de sus vídeos que había sido expulsado del instituto por ser gay. «Ahí empecé a tener miedo. Es triste decirlo, pero recibo amenazas, me dicen que saben dónde vivo. Así que tengo que tener cuidado de que no se me reconozca cuando salgo», confesó en una entrevista con el portal digital Konbini. La campaña contra él se volvió tan virulenta que incluso dos diputados de la Asamblea Nacional hicieron un llamamiento a Twitter el pasado mes de noviembre para que «ponga en marcha una política más voluntarista y firme contra el ciberacoso y la fobia LGTBI en Francia». El de Bilal, aseguran, no es un caso aislado.

Apoyo familiar y político

Las amenazas se recrudecieron cuando Bilal fue seleccionado para participar en 'Destino Eurovisión'. Sus detractores no soportan ni su homosexualidad, ni sus raíces magrebíes. Pero no han conseguido doblegarle. «Estoy muy orgulloso de representar a mi país siendo 100% yo mismo, a pesar de la gente que me ha dicho en internet que yo no representaba a Francia», dijo el pasado domingo en la televisión pública gala. Ser aceptado, asegura, «es todavía un combate. Hay mucho odio, muchas cosas que podrían debilitarme, hacerme creer que debería parar, frenarme o autocensurarme», confiesa el joven. Y 'Roi', escrita al alimón con el dúo francés Madame Monsieur, que representó el año pasado a Francia en Eurovisión con su 'Mercy', ha sido como una terapia para él.

Hassani cuenta con el apoyo militante de sus padres (Amina, su madre, aparece en algunos de sus vídeos defendiendo al artista de los mensajes de odio), y en los últimos días ha recibido también el respaldo de políticos como la secretaria de Estado de Igualdad, Marlène Schiappa, quien le ha felicitado por su victoria y le ha aconsejado «ser tú mismo, todos los demás ya están cogidos». Pero eso es algo que Bilal, pese a su juventud, tiene muy claro. «Mi diferencia hace que muchos me critiquen, que digan cosas abominables, pero yo mantengo la cabeza alta y no me importa, porque quiero quedarme con lo positivo», dice el nuevo representante francés en Eurovisión en el vídeo de 'Roi', que se ha convertido ya en el segundo single más vendido en iTunes en Francia. «Ahora puedo ver mi reino. Cuando sueño soy un rey», canta Bilal. Larga vida al 'rey'.