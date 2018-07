Las redes critican a Juncal Rivero por sus comentarios sobre una modelo 'curvy' «El mayor problema que hay hoy en día en este país no es la anorexia, es la obesidad» LA VERDAD Martes, 17 julio 2018, 09:52

El pasado fin de semana Juncal Rivero visitaba el plató de 'Viva la vida' para hablar, junto a Toñi Moreno, sobre el certamen Miss España que regresa el próximo año. Sin embargo, un desafortunado comentario hizo que la modelo fuera tremendamente criticada a través de las redes sociales.

Al comienzo de la entrevista, Toñi Moreno preguntaba a su invitada qué le parecía que Estados Unidos vetara los desfiles en ropa de baño, algo que Juncal Rivero calificó como un «atraso»: «Si las mujeres estamos queriendo siempre salir en mini falda y que un señor no nos mire mal, ¿por qué no podemos salir en bañador? Lo que no entiendo es por qué no se puede salir en bañador en un certamen de belleza, donde lo que estás valorando… Un certamen de belleza es un certamen donde se valora la estética», explicaba la actriz española.

Sin embargo, un comentario de Juncal Rivero sobre Nadya Bulson, una influencer americana conocida por ser modelo 'curvy', hizo que las redes sociales se incendiaran. «Tiene un problema de sobrepeso», apuntaba la que fue Miss España en 1984, que además añadía: «No es sano, el mayor problema que hay hoy en día en este país no es la anorexia, es la obesidad».

Finalmente, ante la gran cantidad de críticas, la modelo española se ha visto obligada a defenderse de los comentarios a través de su cuenta de Twitter: «Ante los mensajes recibidos sobre mi comentario hoy en tv sobre una modelo 'curvy' instagramer donde digo que esa mujer es obesa y que no se debe dejar como ejemplo de persona sana, teniendo en cuenta que es uno de los grandes problemas de este país y me acusan de desinformada...»