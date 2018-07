La reconciliación de Laura y Kiko Matamoros: «No hay un día que no me acuerde de todos mis hijos» Padre e hija se sentaban en el plató de 'Volverte a ver' para dejar atrás todos sus problemas LA VERDAD Lunes, 16 julio 2018, 13:32

Laura Matamoros y su padre, Kiko Matamoros, acudían el pasado fin de semana al plató de 'Volverte a ver' para terminar, de manera definitiva, con todos los conflictos y problemas familiares que durante años los han mantenido muy distanciados.

Así, era la misma Laura Matamoros la que, a pesar de haberse sentido abandonada hace unos años por su padre, decidía hacer una petición muy importante al colaborador de 'Salvame'. «Pese a las carencias que he podido tener yo contigo como padre, quiero que Matías, tu nieto, no las tenga. Quiero que le permitas tu tiempo y todo lo posible, que le lleves a los partidos del Real Madrid, a comprar chuches, a desayunar, al cine... Que pases con él todo el tiempo que no hemos pasado tú y yo», pedía Laura Matamoros, quien hace unos meses daba a luz a su primer hijo.

La inesperada petición de Laura consiguió que su padre se emocionara y admitiera lo mucho que se arrepiente de haber cometido algunos errores en el pasado con sus hijos: «Te juro que le quiero con toda mi alma, y te quiero con toda mi alma. Fue muy doloroso romper mi relación con mis hijos. Es una pena con la que me voy a morir».

Finalmente, Kiko Matamoros lanzaba unas bonitas palabras para todos sus hijos en las que explicaba que, a pesar de los problemas que han tenido, él sigue queriendo lo mejor para ellos. «Un padre nunca deja de querer a una hija», confesaba el tertuliano, que además concluía diciendo que «No hay un día que no me acuerde de todos mis hijos, no me los puedo arrancar del corazón. Les quiero mucho, quiero que sean felices. Quiero que entiendan que su padre, mejor o peor, les ha querido y les quiere muchísimo».