La reacción del ex de Demi Lovato tras ser ingresada por una sobredosis de heroína Wilmer Valderrama mantuvo una relación con la cantante durante seis años LA VERDAD Jueves, 26 julio 2018, 10:58

Tras conocerse la triste noticia de que Demi Lovato, la actriz y cantante que saltó a la fama gracias a su participación en Disney Channel, está hospitalizada por sufrir una sobredosis de heroína, han sido muchos los seguidores, amigos y compañeros de profesión los que han dedicado unas bonitas palabras de apoyo a la artista.

Sin embargo, una de las declaraciones más esperadas eran las de su exnovio Wilmer Valderrama, el actor estadounidense con el que Demi Lovato mantuvo una relación desde 2010 hasta 2016 y con el que en la actualidad tiene una bonita amistad. Ahora, las declaraciones de Valderrama sobre la artista, que presuntamente están sacadas de la cuenta personal de Facebook del actor, han conseguido hacerse virales en las redes sociales.

«Por favor, recen por mi Demi. No importa en quién o en qué creas, por favor, menciónala en tus oraciones. No la puedo perder, no puedo perder al amor de mi vida», escribían algunos fans de Demi Lovato, quienes aseguran que el escrito está sacado del muro de Facebook de Wilmer Valderrama.