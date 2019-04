La peligrosa imprudencia que acabó con Pilar Rubio en el hospital «Tuve que explicar lo que estaba haciendo. Me miraron como si fuera una loca» LA VERDAD Viernes, 12 abril 2019, 13:32

La sección de 'El Hormiguero' que encabeza Pilar Rubiodejó anoche una anécdota estremecedora. Esta vez, la colaboradora quiso enseñar a la audiencia cómo hacer «camisetas molonas», una idea que ya había ensayado previamente aunque, durante el proceso, acabó poniendo en peligro su vida, según reveló en pleno directo.

«Estaba un día en una habitación de un hotel, uno de estos que trabajas y luego te tiras ahí todo el rato sin hacer nada, y tenía un mechero, camisetas y dije 'si empiezo a quemar para darle un aspecto zombie que se lleva ahora con esos agujeros...', que lo ves en las tiendas y es carísimo«, explicó ante el invitado de anoche, Vicente del Bosque.

Lo cierto es que esta imprudencia se le fue de las manos, según relató Pilar: «el caso es que yo me puse a hacer esto en el hotel y era uno de esos en los que no puedes abrir la ventana, cosa que no entiendo. Al rato de hacer esto empecé a sentirme mal, claro, me había intoxicado y la habitación estaba llena de humo. Tuve que ir al hospital y explicar lo que estaba haciendo. Me miraron como si fuera una loca«.

Esta vez, y en directo, Pilar ha quemado sus camisetas sin ningún problema y ha animado a los espectadores a que también lo intenten. «Esto lo podéis hacer en casa. Bueno, en la terraza, en casa no por favor. Queda muy guay», advirtió.