¿Qué ha pasado con Ylenia Padilla? ¿Por qué ya no sale en la tele? La joven saltó a la fama tras participar en «Gandía Shore», pero tras recorrerse los platós ha hecho mutis por el foro. Su último titular, una pelea a través de las redes sociales con Oriana Marzoli, otra conocida cara de Mediaset LV / ABC Domingo, 15 julio 2018, 16:11

Ella era «la rubia máxima». Ylenia Padilla (Benidorm, 1988) representaba todo aquello que las élites critican: sin estudios pero con extensiones, sin modales pero con silicona, gritona, excesiva. Adorada por los jóvenes. Durante unos años, fue la más buscada como colaboradora en los programas de Mediaset. Pero hace un año que la valenciana desapareció de la pequeña pantalla. ¿Dónde está Ylenia?

Su reciente enfrentamiento a través de las redes sociales con Oriana Marzoli, otra habitual en los platós de Telecinco, ha devuelto a la actualidad a la joven. Ylenia saltó a a la fama tras su paso por «Gandía Shore», para luego entrar en la casa más famosa de la televisión, la de «Gran Hermano VIP». De ahí, a «Mujeres y hombres y viceversa» y a comentar los programas de al cadena, amén de unos cuantos bolos y varios «Sálvame Deluxe». Sin pelos en la lengua, fue apodada «la nueva Belén Esteban», sobrenombre que ahora se ha ganado otra, Sofía Suescun. Pero, de un día para otro, Ylenia decidió parar.

A la joven le detectaron la enfermedad de Crohn, principal motivo que obligó a la joven a parar su ritmo de trabajo. Ylenia pasó de cantar una de las canciones del verano en 2016 a cerrar sus redes sociales al público general y evitar los comentarios sobre su vida privada.

A principios de 2018 y tras una temporada en Benidorm, volvió a trasladarse a Madrid. «Me cuido de más, aunque todos debemos cuidarnos. Pero ya cuando te falla la salud...», explicaba la joven en enero durante una entrevista. A su enfermedad se unió su ruptura con su por entonces representante, Toño Sanchís: «Viví con él una guerra muy intensa. Me exigía muchísimo y luego él ha tenido la cara de decir que yo era una vaga. Le decía que no podía hacer tantos trabajos y él, que no».

Feminismo, depresión, adicciones

También a principios de año, Ylenia volvía al plató de «Sálvame Deluxe» para reconocer que había sufrido una depresión. «Me vino todo muy grande, tuve que irme a casa», explicó. Mientras tanto, en su perfil de Twitter, la valenciana escribía mensajes del tipo «cuando los mayores errores de tu vida están grabados para siempre, que alguien me explique cómo pasar página y cambiar de vida».

Así las cosas, Ylenia encontró fuerzas para seguir en una lucha que siempre ha reivindicado: el feminismo. No es extraño encontrar en sus perfiles de las redes sociales mensajes como «la seguridad de una mujer es la inseguridad más grande de un hombre» y ella misma ha reconocido que se operó el pecho por presión. «Me decían que no tenía tetas, que vaya plana. Si no me hubieran metido tanta presión igual no me las habría operado, pero estoy muy contenta con ellas y las adoro», reveló.

Sin embargo, esta Ylenia feminista causó más mofa que otra cosa. «Me he cansado del perfil de rubia y retrasada. Que me tomen en serio», exigía durante una entrevista.

Pero si hay críticas y comentarios que hicieron daño a la de Benidorm, esos eran los rumores de que consumía sustancias ilegales. «Acusarme de tener adicciones es ir siempre a lo fácil. Por eso conté lo de mi enfermedad, para que pudieran entender un poco mejor por qué estoy tan delgada. Cuando estoy mal tomo cortisonas y me hincho», explicaba la joven, «si hubiera sido así, yo no habría dicho que no quiero hacer bolos. Para todo el mundo es dinero fácil, la noche... Pues para mí fue un suplicio».