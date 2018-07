El padre de Meghan Markle sobre su hija: «Está aterrorizada, lo veo en sus ojos» «Conozco su sonrisa y no me gusta la que estoy viendo ahora» LA VERDAD Miércoles, 18 julio 2018, 10:54

Después de que Thomas Markle, padre de Meghan Markle, fuera pillado vendiendo unas fotos a un paparazzi y se viera en la obligación de pedir disculpas a la Casa Real británica, el hombre de 73 años ha vuelto a la carga concediendo una entrevista al diario 'The Sun' para opinar sobre la nueva vida de su hija.

Thomas Markle aseguraba durante la entrevista que la Duquesa de Sussex no estaba pasando por el mejor momento de su vida: «Ahora mismo creo que está aterrorizada. Lo veo en sus ojos, lo veo en su cara y en su sonrisa», explicaba el padre de Meghan, quien además afirma que adaptarse a un mundo lleno de normas no está siendo nada fácil para la recién casada.

«La he visto sonreír durante años. Conozco su sonrisa y no me gusta la que estoy viendo ahora. Esta no llega a ser una sonrisa teatral, es una sonrisa incómoda», continuaba admitiendo Thomas Markle, que también apunta que su hija está sometida a una gran presión, aunque se trata del «alto precio que hay que pagar para unirse a esa familia».

Finalmente, tanto Meghan Markle como la Familia Real británica han decidido guardar silencio sobre las declaraciones Thomas Markle y mantenerse al margen en este asunto.