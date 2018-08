Nick Carter, de Backstreet Boys, investigado por una presunta violación Melissa Schuman ya acusó de violación al cantante en noviembre del año pasado LA VERDAD Viernes, 3 agosto 2018, 12:01

Nick Carter, uno de los cinco miembros del famoso grupo musical Backstreet Boys, está siendo investigado por la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles tras ser acusado de una presunta violación.

El caso fue presentado por el Departamento de Policía de Santa Mónica, después de que se redactara un informe policial contra el artista a principios de año. Además, aunque las autoridades no han confirmado la identidad de la persona que interpuso la denuncia, afirman que este asunto está siendo supervisado por el departamento de investigaciones criminales.

Además, ya ocurría en noviembre del año pasado cuando Melissa Schuman, ex integrante del conjunto 'Dream', sorprendía a todos sus seguidores al comunicar públicamente en su blog personal que había sido violada por Carter cuando ella tenía 18 años y él 22. «Estoy impactado y triste por las acusaciones de Schuman. Melissa nunca me dijo cuando estuvimos juntos o en cualquier momento desde entonces que lo que hicimos no fue consentido», explicaba el cantante de los Backstreet Boys durante una entrevista para la revista 'People'.

«Esta es la primera vez que escucho estas acusaciones, casi dos décadas después», apuntaba Nick Carter, quien concluía su entrevista asegurando que grabaron juntos una canción y fue totalmente «respetuoso y comprensivo, tanto personal como profesionalmente».