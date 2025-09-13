La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desfile en los jardines de la Plaza de Oriente. Pablo Paniagua para Madrid es Moda

Pasarela en los jardines de la Plaza de Oriente

El evento ha sido el punto de partida de la Semana de la Moda de Madrid

C. P. S.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:59

La décima edición de Madrid es Moda dio el pistoletazo de salida este sábado con un desfile en los Jardines de la Plaza de Oriente. La icónica plaza de Madrid se convirtió en una pasarela natural en la que mostraron sus creaciones Daniel Chong, Devota & Lomba, Dominnico, Duyos, E.R.A.X., ErnestoNaranjo, García Madrid, Maison Mesa, ManéMané, Roberto Torretta, Roberto Verino, The Extreme Collection y WE ARE SPASTOR.

El evento, organizado por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid a través del programa Madrid Capital Moda, ha sido el punto de partida de la Semana de la Moda de Madrid, que aglutina dos citas consolidadas en este sector como son Madrid Es Moda (del 13 al 16 de septiembre) y Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (del 17 al 21).

Durante nueve días, Madrid será la capital de la moda gracias a los más de 65 diseñadores y firmas y cerca de 250 modelos que mostrarán al mundo sus apuestas creativas para la nueva temporada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  2. 2

    El SMS estudia reconvertir la galería comercial de La Arrixaca, en Murcia, para uso sanitario
  3. 3 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  4. 4

    Los jabalíes que están entrando en los barrios al oeste de Cartagena serán capturados y abatidos
  5. 5 Muere a los 65 años Juanito, el aficionado más popular del Efesé
  6. 6 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cartagena
  7. 7

    El conductor que arrolló a una mujer en Murcia dio 0,65 mg/l en alcohol
  8. 8

    El submarino S-82 será botado en octubre e iniciará las pruebas de mar a final de año
  9. 9 El Ministerio levanta en Totana un viaducto para el AVE de 1 kilómetro de longitud
  10. 10

    El conductor que arrolló a una mujer en Murcia dio 0,65 mg/l en alcohol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Pasarela en los jardines de la Plaza de Oriente

Pasarela en los jardines de la Plaza de Oriente