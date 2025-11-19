Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio

I. C. R. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:57 | Actualizado 20:38h. Comenta Compartir

Mediaset ha decidido prescindir de Alessandro Lecquio tras varias décadas como tertuliano en algunos de los programas más exitosos de la cadena. Ha sido Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana para la que el conde trabajaba, la que le ha comunicado esta tarde su despido, según ha podido confirmar este periódico. En estos momentos, Lecquio colaboraba en 'Vamos a ver', el espacio producido por Unicorn Content y presentado por Patricia Pardo para las mañanas de Telecinco.

La razón del despido estaría en las acusaciones de maltrato que Antonia Dell'Atte, su exmujer y la madre de su primer hijo, vertió hace ahora un mes en una entrevista concedida a 'El País'. En la conversación, la exmodelo y presentadora explicó la violencia sufrida a manos de Lecquio cuando estaban casados, a finales de los años ochenta, detallando algunos de los pasajes.

Fuentes cercanas a la cadena señalan que a partir de ese momento, el grupo de la calle Fuencarral se preparó para actuar, contactando con la propia Dell'Atte y su abogado y con la productora. Si bien es cierto que la decisión se ha tomado en las últimas 24 horas, cuando Mediaset ha tenido acceso a un auto de la causa que Lecquio abrió contra Dell'Atte por llamarle «maltratador» en público. El conde la denunció por injurias y calumnias en enero de 2004 y un auto del juzgado número 35 de Madrid de julio de ese mismo año exponía que la «exceptio veritates se considera suficiente» para sobreseer la causa. Es decir, que aunque Lecquio nunca ha sido condenado por ello, las pruebas aportadas para ese juicio eran suficientes para demostrar que ella no mintió al calificarlo así.

Lo cierto es que solo un día después de la dura entrevista, el tertuliano pudo volver a sentarse en el 'Club social' de 'Vamos a ver', el programa presentado por Patricia Pardo. «He derivado las afirmaciones de Antonia Dell'Atte a mi abogado para el tratamiento legal correspondiente», explicó entonces Lecquio. «¿No quieres decir nada más?», le replicó Pardo. «Ya está todo dicho. Lo demás, que lo resuelva quien deba», zanjó el tertuliano.

Mediaset toma la decisión ahora, pero en una entrevista que Lecquio concedió a 'Tómbola' en 1999, el esperpéntico programa de crónica rosa de Canal Nou, el conde ya afirmaba sin ningún tipo de rubor que había dado «bofetones a las mujeres». «Me ha pasado, pero ha sido un bofetón 'light'. No es un bofetón...», continuaba después, tratando de restarle importancia y asegurando que no veía nada malo en su forma de actuar. Karmele Marchante saltaba: «Si eres capaz de decir eso y no sentir vergüenza de ti mismo, sinceramente...».