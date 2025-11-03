La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Valentín Urdangarin saliendo de un hotel. EP

Juan Urdangarín, pillado besándose con su novia

El hijo de la infanta Cristina lleva «algo menos de un año» con la joven Sophia Khan

Joaquina Dueñas

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:27

Comenta

Juan Urdangarín pasa por ser el hijo menos conocido de la infanta Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín. Siempre discreto, hace años que reside en Londres, lo que no ha evitado que las cámaras lo hayan captado besándose apasionadamente con su novia por las calles de la capital británica. La revista ¡Hola! ha publicado las instantáneas que confirman el romance del sobrino del rey Felipe VI con Sophia Khan, de 25 años y oriunda de Alberta (Canadá).

En 2020, la joven se mudó a Reino Unido para estudiar Desarrollo y Gestión Sostenible en la Universidad de St. Andrews. En 2023, se trasladó a Londres y comenzó a trabajar en Enovation Consulting, una agencia de gestión estratégica en el sector del deporte. Posteriormente, se incorporó a E1 Series, la competición de lanchas eléctricas de Alejandro Agag, donde ejerce como ejecutiva de equipos. Precisamente en el verano de 2023, el nieto más reservado de la reina Sofía se unió a Extreme E, la empresa de organización de eventos del yerno del expresidente José María Aznar, como ayudante de producción. Ese ha sido su nexo de unión y donde se conocieron. Según la revista, llevan juntos «algo menos de un año».

Antes de eso, Sophia Khan había trabajado como tanteadora deportiva y como camarera en el mismo grupo de restaurantes donde más tarde se convirtió en coordinadora de eventos. Trabajos que compaginó con sus estudios hasta especializarse profesionalmente como consultora de sostenibilidad. Además, es monitora de pilates reformer, una de sus pasiones, especializada en suelo pélvico.

En las fotografías se puede ver a Juan y a Sophia por el barrio de Chelsea, tomando café, paseando tomados por la cintura, riendo y abrazándose. La buena sintonía entre los dos es evidente, tanto que no dudan en besarse en plena calle, sin sospechar que están siendo captados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 Ilia Topuria sorprende visitando un restaurante tradicional de la Región de Murcia
  3. 3 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  4. 4 Muere un piloto de 71 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana
  5. 5 Muere un motorista de 31 años al sufrir un accidente en Torre Pacheco
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 El Balneario de Archena acelera las obras para abrir en marzo una nueva piscina de 435 metros cuadrados
  8. 8

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  9. 9

    Los profesores y maestros de la Región de Murcia cobran salarios por encima de la media nacional: estos son sus sueldos
  10. 10

    El fraile que lleva 60 años enterrando muertos y ha superado seis ictus: «El cementerio de noche me da miedo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Juan Urdangarín, pillado besándose con su novia

Juan Urdangarín, pillado besándose con su novia