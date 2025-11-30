La influencer Susana Bicho, preocupada por su acento: «¿Me meto a clases de murciano?» La joven asegura que lo hace de manera inconsciente y que le gustaría recuperar muchas frases

María Ramírez Domingo, 30 de noviembre 2025

La influencer Susana Molina, más conocida en redes como Susana Bicho, saltó a la fama en 2013 al participar en la edición número 14 del programa 'Gran Hermano'. De la casa de Guadalix de la Sierra salió con el gran maletín, aunque los 300.000 euros del primer premio no fue lo único que se llevó del 'reality': la estancia le permitió estrechar lazos con Gonzalo Montoya, un sevillano con el que inició una relación muy mediática tras su salida.

Su paso por el mundo televisivo volvió a cobrar fuerza en 2020, cuando participó en la primera edición de 'La isla de las tentaciones' para poner a prueba su amor. La experiencia en República Dominicana supuso un giro decisivo en su vida personal, ya que le permitió poner fin a una relación de siete años. No obstante, sus turbulencias sentimentales no son lo único que han llamado la atención: Susana Bicho también ha estado en el punto de mira por su manera de hablar, que no deja entrever sus raíces murcianas.

«Recibo mucho 'hate', evidentemente de gente murciana, que me dice que lo escondo o que me avergüenzo de él», admitió hace unos meses en un vídeo de TikTok, donde confesó que es algo «inconsciente». Lo cierto es que desde que salió del primer concurso televisivo, estableció su vida fuera de la Región de Murcia: se mudó a Sevilla por amor y trasladó sus estudios de la Universidad de Murcia a un centro de esta ciudad andaluza. Más tarde, decidió instalarse en Madrid y compaginar allí su vida personal y profesional. Todo ello ha derivado en que la joven haya perdido su acento.

¿Qué ha pasado con el acento de Susana Molina?

El tema ha vuelto a ponerse sobre la mesa en su visita al podcast 'El Mundo Más Dulce' de Vidal Golosinas, donde ha relatado más detalles: «Se me están olvidando muchas expresiones y quiero recuperarlas». Aunque ha querido dejar claro que le encanta la ciudad, ha admitido que ya no viene tanto a la Región: «Mi madre ya no vive en Murcia, era mi motivo principal». Esta podría ser una de las razones por las que su pronunciación ha ido cambiando progresivamente. «Me critican mucho, yo creo que sí que tengo un poco», dice en su defensa.

Aun así, señala que cuando salió de Gran Hermano la criticaron porque no se le entendía, hablaba muy rápido y por no añadir la 's' al final de las palabras. «Entonces, evidentemente, yo creo que de manera inconsciente vas un poco corrigiendo. También porque quiero que la gente me entienda», sostiene.

La influencer aclara que le gustaría recuperar algunas frases, ya que hay muchas que le gustan y las integra en su día a día. «Intento todo el rato tenerlo muy presente, pero es verdad que el acento es una cosa que he perdido», insiste. Eso sí, en multitud de ocasiones ha remarcado que no se avergüenza y que no lo hace de manera intencionada. «¿Qué hacemos? ¿Me meto a clases de murciano ahora?», concluye de broma Susana Bicho.