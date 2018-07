Los (graves) peligros de llevar chanclas en verano a todas horas Son el calzado más cómodo y fresco cuando llega el buen tiempo, pero las sandalias tan planas producen más problemas de pies de los que crees. Sigue leyendo y te pensarás dos veces ir todo el día en flip flops STEFANIE MILLA / MUJER HOY Viernes, 27 julio 2018, 11:53

¡Libertad para los ñoños! -para quien no lo sepa, es cómo llaman en Canarias a los dedos de los pies- Llega el verano y estamos deseando liberar a nuestros pobres pinreles de la constricción de calcetines, medias, zapatos cerrados y botas. Nos hacemos la pedicura, nos esmaltamos las uñas ¡y listas para mostrar pies al desnudo! En teoría, no debería haber nada tan sano para los pies como darles libertad y llevarles casi sin nada, ¿verdad? Paradójicamente, no es así.

Huye del calzado plano

Parece que la cuando se trata de calzado que destroza los pies, los zapatos de tacón se llevan toda la mala fama, pero no están solos cuando de machacar la salud podológica se trata: las sandalias totalmente planas y, aún peor, las chanclas, son el otro terror de los podólogos y lejos de ser buenas para nuestros pobres tachines, causan auténticos destrozos. Pashito a pashito, shuave-shuavesssito nos fastidian los pies…

