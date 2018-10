Graciela responde a quienes afirman que se veía con Cepeda durante su relación con Aitana El norte de Castilla La ex del cantante ha dado su versión en su cuenta de Instagram Martes, 16 octubre 2018, 14:25

Graciela Álvarez Lobo, ex de Cepeda, ha desmentido en su Instagram los rumores que la relacionaban con el cantante al tiempo que este mantenía su relación con Aitana. Es la primera vez que la periodista de Real Madrid TV se pronuncia públicamente sobre un tema relacionado con Operación Triunfo.

La relación entre el gallego y Graciela se rompió poco después de la entrada del triunfito en la academia.Según el programa 'Cazamariposas', «en una cena en el Museo Chicote de Madrid el 21 de julio, delante de periodistas deportivos importantes de este país, confirmó que se seguía viendo con Cepeda a espaldas de Aitana».

«Nunca he querido entrar en esto y espero no tener que hacerlo en el futuro. Esta información es falsa, de principio a fin. Y lo que surgiera, también. Visto que por la vía judicial esto podría demorarse años, quiero que quede claro lo antes posible que esto no es verdad, y aunque la explicación está de más, yo ni siquiera estaba en España. Que este mensaje sirva como principio y final porque no voy a entrar a desmentir todos los rumore que sean tratados como hechos». Esta ha sido la contundente respuesta de Graciela.

De esta manera, la periodista deja claro que ella no ha tenido nada que ver en la ruptura de Aiteda. No obstante, es pronto para descartar que hubiera una tercera persona responsable de la separación de la pareja por los rumores que relacionan a Aitana con el modelo Xavier Serrano.