El mensaje de Lorena García (Antena 3) tras las críticas sobre su cuerpo después de ser madre Viernes, 24 mayo 2019

La vuelta al trabajo de Lorena García no ha estado exenta de polémica. La presentadora de los informativos matinales de Antena 3 ocupa de nuevo el plató tras su baja por maternidad, ya que dio a luz el pasado mes de diciembre. Y apenas días después de su vuelta el comentario en Twitter de uno de los espectadores del informativo le ha hecho estallar.

«¿Tan mal se te ha quedado el cuerpo que desde que has vuelto a los servicios informativos aún no te han sacado de cuerpo entero como hacen siempre al inicio de cada informativo con todas tus compañeras?», preguntó un tuitero.

La presentadora escogió su cuenta de Instagram para responder con contundencia al usuario, aclarando que su cuerpo no tiene nada que ver con la labor que desempeña, la de contar noticias. Insistió en que que son los criterios informativos y técnicos los que determinan si la presentadora ha de aparecer de cuerpo entero o no, y no su talla. Asimismo, aseguró que este tipo de comentarios no merman su autoestima.