Divorciada, con un 'reality' propio y modelo de Sports Illustrated: así es la novia de Carlos Alcaraz Una de las hermanas de la modelo estadounidense ha confirmado la relación sentimental con el tenista

María Moreno Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:25 | Actualizado 13:44h. Comenta Compartir

Todas las señales apuntaban a que Carlos Alcaraz tendría un romance con la también tenista Emma Raducanu, sin embargo, el flamante ganador del US Open 2025 está saliendo con la estounidense Brooks Nader, según ha desvelado ¡Hola! y ha confirmado una de las hermanas de la modelo.

Grace Ann Nader, hermana de la modelo, no ha sido muy discreta y ha asegurado a la que cadena E! News que «los rumores son ciertos», aunque ha aclarado que «salir con alguien es un término muy impreciso», restando seriedad a la relación. Grace Ann también desveló que Alcaraz ya conoce a sus otras dos hermanas, Mary Holland y Sarah Jane, pero que ella aún no ha tenido la oportunidad. «Me muero por conocerle», ha enfatizado.

El deportista murciano, de 22 años, está conociendo a la joven, de 28, que comenzó a destacar como modelo al ganar el concurso 'Swim Search', de la revista Sports Illustrated, en 2019. Ese mismo año, la modelo, de ascendencia libanesa, se casó, cuando tenía la misma edad que ahora el tenista, con William Haire, un ejecutivo de publicidad once años mayor que Brooks, culminando tres años de noviazgo ante más de 300 invitados en Louisiana, lugar en el que nació.

Nader ha estado saliendo con Constantino de Grecia, lo que le hizo ganar popularidad fuera de Estados Unidos. Ha sido recientemente relacionada con Jannik Sinner, rival de Alcaraz en la final del US Open, aunque ella lo negó. Su última pareja oficial fue el bailarín y coreógrafo Gleb Savchenko, a quien conoció hace justo un año en el programa de televisión 'Bailando con las estrellas'. Rompieron el pasado mes de abril tras rumores de infidelidad por parte del ruso.

De todo ellos habla en 'Love Thy Nader', una suerte de 'reality' a lo Kardashian que se puede ver en la plataforma de streaming Hulu. Un programa en el que Brooks aparece con sus tres hermanas, que se mudan de Luisiana a Nueva York, mostrando tanto su faceta profesional como personal: ¿hablará en las siguientes temporadas de Alcaraz?

