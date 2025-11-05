La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Lucas González, en una imagen de archivo EP

Las deudas inmobiliarias que cercan a Lucas González, de Andy y Lucas

La revista 'Lecturas' revela que el cantante ha pedido moratorias por falta de liquidez

Joaquina Dueñas

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:17

Después de 20 años sobre lo escenarios, el final del dúo Andy y Lucas se ha visto ensombrecido por las numerosas polémicas que rodean a los cantantes. Peleas, deslealtades, malos hábitos o deudas encabezan las noticias protagonizadas por la pareja musical. Un culebrón cuyo último capítulo tiene que ver con la situación económica de Lucas González, quien, según la revista 'Lecturas' estaría «ahogado por las deudas» a pesar de las declaraciones en las que afirmaba ser millonario.

El cantante cuenta con cinco propiedades, tres de ellas hipotecadas, y la publicación señala que debería a los bancos unos 400.000 euros. En este sentido, su director, Luis Pliego, señaló que «ha pedido moratorias para dejar de pagar porque no tenía liquidez e incluso en un caso ha pedido un crédito personal».

Lucas y su familia residen en una vivienda en Yeles, Toledo, de unos 370 metros cuadrados construida en una parcela de 3.000 metros. Además, tiene dos viviendas en Cádiz, una de 83 metros cuadrados y otra de algo más de 50 con garaje, más otro inmueble en Conil de la Frontera (Cádiz) de 150 metros cuadrados en una parcela de más 750. Un patrimonio inmobiliario por el que el artista tendría que abonar unos 2.300 euros al mes.

