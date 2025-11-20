La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Audiencia Provincial absuelve a todos los acusados en el 'caso Novo Carthago'
El cantante Morad en un concierto. AFP

Detenido el rapero Morad por romper la orden de alejamiento de su padrastro en L'Hospitalet

El cantante de origen marroquí vuelve a estar en el foco por saltarse la legislación

EP

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:15

Comenta

La Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha detenido en la madrugada de este jueves al rapero Morad por presuntamente quebrantar una orden de alejamiento que tenía hacia su padrastro, a quien no puede acercarse a menos de 500 metros según dictaminó un juzgado.

Fuentes consultadas por Europa Press han explicado que el rapero aparcó su coche en una zona donde este tenía alquilada una habitación, pero no era su domicilio habitual.

Las mismas fuentes han añadido que el padrastro denunció a Morad por amenazas después de que el rapero «defendiera» a su madre de un presunto caso de violencia de género por parte de su pareja.

Así, el padrastro llamó a la Guàrdia Urbana al ver su coche aparcado cerca de la habitación que tenía alquilada en L'Hospitalet.

Finalmente, está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SMS propone más de 1.300 plazas para la nueva oferta pública de empleo de 2025
  2. 2 El restaurante del centro de Murcia con un menú de menos de quince euros
  3. 3

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  4. 4 Retenciones en el enlace de la autovía A-7 con la A-30 en Murcia a la altura de los centros comerciales por accidentes múltiples
  5. 5 Unos ladrones asaltan la iglesia de Los Urrutias y roban el sagrario
  6. 6 El juzgado rechaza suspender cautelarmente el veto a los rezos islámicos en Jumilla
  7. 7 Intervienen cerca de 900 plantas de marihuana en una nave industrial y dos viviendas de Cartagena
  8. 8

    Cerdán sale de la cárcel tras 142 días: «Hay muchas mentiras y manipulaciones»
  9. 9

    Victoria judicial de un vecino que se construyó una casa en la Algameca Chica
  10. 10

    Telefónica desmantela su sede del centro de Murcia tras su venta a un inversor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Detenido el rapero Morad por romper la orden de alejamiento de su padrastro en L'Hospitalet

Detenido el rapero Morad por romper la orden de alejamiento de su padrastro en L&#039;Hospitalet