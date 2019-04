El desconocido drama que vivió Máxim Huerta con su dimisión: «Pensé en tener un accidente con el coche» El fugaz ministro de Cultura y Deporte presentó su renuncia por un caso de fraude a Hacienda LA VERDAD Jueves, 11 abril 2019, 12:05

Seis días le duró a Máxim Huerta la cartera de Cultura y Deporte del Gobierno de Pedro Sánchez. El brevísimo ministro presentó su dimisión después de que se conociera que había defraudado más de 200.000 euros a Hacienda. Después de aquel día el periodista ha permanecido alejado de los focos hasta su reciente reaparición en 'El Programa de Ana Rosa'confesando que «lo ha pasado muy mal». Asegura que cayó en un estado depresivo: «Sientes que te están señalando, que jamás vas a vender algo, que tu vida va a morir». De hecho, mientras conducía de Madrid a Valencia, tuvo turbios pensamientos. «Llegué a pensar que me daba igual si tenía un accidente», declara.

«Yo estaba muy ilusionado aceptando la cartera, que ahora estoy después de este tiempo de silencio, que me he impuesto yo, quería estar callado y no leer nada sobre mí… Con ayuda médica y de amigos a los que quiero, puedo hablar», explica. Sobre este largo tiempo de silencio el periodista y escritor ha aprendido que «el miedo está en ti, es cómo tú crees que te están mirando… Yo tenía pánico, me encerré y me quedé en casa, no quería volver a Madrid».

A pesar de todo, «no me arrepiento de haberle dicho sí a Pedro Sánchez, volvería a decirle que sí a ahora mismo, me parecía algo ilusionante y creo que tenía un gran proyecto», asegura. Por cierto, Máxim ha revelado que Sánchez le llamó por teléfono un mes después de su dimisión. «»Una conversación breve y no he vuelto a hablar más«, apunta.