Cristian Prieto, el hermano de Elsa Pataki, celebra su boda en el País Vasco A la boda asistieron tan solo 40 personas, incluida Elsa Pataki y su marido, Chris Hemsworth LA VERDAD Lunes, 30 julio 2018, 11:07

Cristian Prieto, el hermano de Elsa Pataky, se ha casado el pasado sábado con Silvia Serra, en Silvia Serra en Getaria (Guipúzcoa). Su hermana y su cuñado, Chris Hemsworth asistieron a la ceremonia celebrada en un entorno del País Vasco con grandes vistas al mar y a la montaña.

Esto ya va... Te quiero #bodorrio Una publicación compartida de Victor Montesinos (@vmonme) el 28 Jul, 2018 a las 9:37 PDT

A la ceremonia se calcula que tan solo asistieron 40 invitados, entre ellos, Matt Damon y Luciana Barrosos, íntimos amigos de Pataki y Hemsworth.

A la mañana siguiente, la pareja formalizó su compromiso en los juzgados, como hemos visto en las primeras fotos de este enlace entre. El hermano de la actriz se declaró a Silvia Sierra en febrero, compartiendo su amor a través de su cuenta de Instagram. «A la mujer que me hace sentir la persona más especial del mundo. Te quiero mas que a nada. Aún no me creo que nos vayamos a casar en menos de 10 días!».

Elsa Pataki y Chris Hemsworth aprovecharon la boda de Cristian para pasar unas bonitas vacaciones en familia descubriendo los rincones del País Vasco.