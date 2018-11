Chris Martin tocó el vals en la boda de Marta Ortega

El bodorrio de la heredera de Inditex, Marta Ortega, y Roberto Torreta, que arrancó a mediodía del viernes con una discreta ceremonia civil en la residencia de Amancio Ortega y se prolongó durante el fin de semana con una fiesta de gala en el club hípico Casa Novas de La Coruña, contó con algunos de los mejores digestivos. Tras la comida que el chef Albert Adrià sirvió a 400 invitados a base de crema de parmesano con trufa negra, mini shitakes en escabeche oriental, tomates con gelatina de su consomé, guisantes y manitas de cerdo a la menta, y coliflor con caviar, el líder de Coldplay puso a los novios a bailar pegados al son de 'Yellow'. A la actuación de Chris Martin le siguieron las de Norah Jones, que interpretó algunos de sus temas más conocidos como 'Come away with me', y Jamie Cullum, quien con sus versiones al piano de temas de los Beatles o de Rihanna, sacó a la pista a Eugenia Silva, Amaia Salamanca, Jon Kortajarena, Samantha Vallejo Nágera, Diego Osorio y su novia, Jordan Joy Hewson, hija de Bono de U2, y Athina Onassis.