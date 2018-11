Calamaro: «Una chica dijo que tuvo conmigo 'un orgasmo de nueve horas'» Los Abuelos de la Nada, Los Rodríguez y 15 discos en solitario. El último de Andrés Calamaro: Cargar la suerte, se publica esta semana. Es uno de los 8 incluidos en el libro de retratos que reúne a las leyendas del rock de los 80 FERNANDO GOITIA / XLSEMANAL Lunes, 12 noviembre 2018, 11:55

XL. ¿Cuál considera su gran logro?

C. No decidí eso todavía, pero una muchacha dijo, en público, que conmigo tuvo «un orgasmo de nueve horas». No sé si pueda superar eso.

XL. Acaba de lanzar disco, ¿en qué estado de ánimo lo pillo?

C. Digamos que no tengo la fortaleza mental de Roger Federer, pero trato de cumplir mis compromisos.

