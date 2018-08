Aurah Ruiz critica la actitud de Jesé Rodríguez en sus redes sociales El futbolista compartía hace poco lo mucho que echa de menos a su hijo Nyan LA VERDAD Miércoles, 1 agosto 2018, 12:30

Jesé Rodríguez, futbolista del Paris Saint-Germain, le ha cogido el gusto a usar las posibilidades de las redes sociales para contestar las preguntas de sus seguidores. Un aficionado preguntó al jugador si echaba de menos a su hijo Nyan, actualmente hospitalizado, pero su respuesta no gustó nada a Aurah Ruiz, madre del pequeño y pareja del jugador hasta que rompieran en malos términos hace poco tiempo.

A la pregunta del seguidor, Jesé respondió que echa de menos a su hijo «a todas horas». La modelo ya comentó anteriormente que no ve al niño porque no quiere. También a través de su cuenta de Instagram, Aurah no ha dudado en criticar la actitud del que fuera su pareja hasta hace unos meses.

«Todo aquel que obra mal, al final le irá mal. Puede que al principio las cosas le salgan como las haya planeado, pero tarde o temprano Dios se encargará de pasar factura, pues la justicia divina es algo de lo que nadie puede escapar», escribía la modelo en sus historias de Instagram. No menciona expresamente al padre de su hijo, pero tampoco sería la primera ocasión que aprovecha las redes sociales para cargar contra el futbolista de manera indirecta.