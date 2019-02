Arguiñano confiesa el triste episodio que estuvo a punto de acabar con su carrera «Entonces yo estaba con un pufo terrible en el restaurante y no sabía si me lo iban a quitar» LA VERDAD Martes, 5 febrero 2019, 12:34

Karlos Arguiñano, el cocinero más televisivo de nuestro país, se ha sincerado en el programa 'Liarla Pardo' de La Sexta y ha hablado del gran bache económico que vivió hace años. Estuvo a punto de quedarse en la ruina a causa de las deudas.

Antes de saltar a la pantalla de nuestros hogares Karlos regentaba un restaurante que casi le lleva a la bancarrota. Generó una gran deuda con sus proveedores. «Entonces yo estaba con un pufo terrible en el restaurante y no sabía si me lo iban a quitar», relata. El cocinero le debía 30 millones de pesetas a un pescadero. «Había pagado a todo el mundo menos a él, a mí me parecía que era quien podía tener menos urgencia en aquel momento. Con ese dinero te podrías comprar cuatro pisos entonces», cuenta el chef.

Fue en este momento tan crítico cuando recibió una muy buena propuesta para trabajar en televisión. Fue así como le conocimos, elaborando platos ante las cámaras. «Pude pagar al pescadero y un crédito de 250 millones de pesetas que pedimos para hacer el hotel. Si no me llega a salir lo de la tele, no hubiese tenido ni el (restaurante) Arguiñano ni la escuela, ni la bodega, ni el equipo de motos, ni nada de nada», confiesa el cocinero.

Desde su estreno televisivo en 1991 ha pasado por Televisión Española, Telecinco y Antena 3, donde actualmente protagoniza «Karlos Arguiñano en tu cocina». El «rico rico» y «cocina con fundamento» son algunas de las señas de identidad de su espacio culinario.

Además de lo que vemos en televisión, es administrador de la sociedad Karlos Arguiñano Promociones S.L junto a su mujer e hijos, que gestiona sus derechos de imagen y su restaurante. También ha creado la empresa Irusta Gain S.L, dedicada al sector inmobiliario.